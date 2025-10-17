BETON TROWEL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « BETON TROWEL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BETON TROWEL NV a le plaisir de vous présenter notre vaste gamme d'équipements de finition et de compactage du béton.

Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité en utilisant des matériaux de haute qualité combinés à des pièces d'ingénierie de précision pour garantir que votre investissement dans notre équipement vous apporte une vie de travail sans problème et le retour maximal sur votre capital.

BETON TROWEL possède de nombreux revendeurs et points de service dans le monde entier. Nous accueillons les demandes des revendeurs qui souhaitent vendre une gamme de produits de qualité. Notre gamme d'équipements de finition du béton est la plus étendue d'Europe et couvre la majorité des besoins des entrepreneurs de revêtements de sol en béton et des sociétés de location.

Basé en Belgique, nous sommes situés à proximité du port d'expédition d'Anvers pour une expédition rapide et facile dans le monde entier. Notre équipe administrative d'exportation hautement expérimentée s'occupera de tous les aspects des exigences d'expédition et de documentation.

Le savoir-faire de BETON TROWEL :