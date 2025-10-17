ConnexionS'abonner
BI Conseil

8 rue de l’est
92100 Boulogne
France
Site web de la marque

BUSINESS INFORMATIQUE CONSEIL est une SSII située dans les Hauts de Seine (92, Boulogne, Paris) et la Drôme/Vaucluse (26/84).

Le savoir-faire de BI CONSEIL :

  • Le développement d’applications utilisant entre autres les Soft Microsoft ® tels qu'Access ®, Visual Basic ®, VBA ®, VB .NET ®, SQL Serveur ®, Fox Pro ® mais aussi des produits tels qu'Oracle ®. Programme sous Windows ®, Macintosh ®, DOS ®, macro...
  • La distribution et les prestations de services aux PME PMI autour du logiciel ERP (PGI) Microsoft Dynamics® NAV NAVISION ® de Microsoft Business Solutions : forum, conseil, audit, mise en place, développement, intégration, support, migration, ...
  • La création et l'hébergement de sites Internet dynamiques en PHP/MySQL ® sur serveur Apache ®,
  • La formation sur les outils micro-informatique, Web, gestion, comptabilité, paye, progiciel, application intégrée, programmation.
  • Le Convertisseur ETEBAC-SEPA
  • Le Convertisseur Prélèvement à la source CPASRAU

Aux compétences professionnelles, notre société ajoute des compétences humaines.
La disponibilité, la forte implication au service des clients, la qualité du dialogue et des services proposés sont pour chacun de nous un véritable état d'esprit qui cimente notre équipe.
 

