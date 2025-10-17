BIGSOOL – ARCHIPAD - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « BIGSOOL – ARCHIPAD », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Gagnez du temps et de l’argent grâce à la solution de suivi de chantier ARCHIPAD

Assistant interactif de tous vos déplacements sur le terrain, l’application de suivi de chantier ARCHIPAD vous suit et vous fait gagner du temps grâce à la gestion des réserves, des prises de photos, la localisation sur plan, la génération de vos PV…

ARCHIPAD, votre application suivi de chantier, est disponible sur tous les iPhone et iPad (iPhone, iPad mini, iPad Air, iPad Pro).

De votre bureau avec votre clavier d’ordinateur, connectez-vous au cloud de l’application afin d’obtenir le suivi de votre chantier sur ARCHIPAD Cloud. Complétez aisément vos prises de notes, gérez vos projets, vos lots, vos collaborateurs, vos réunions, partagez votre travail…

L’application vous permet d’avoir un suivi régulier de votre chantier, avec un nombre illimité de projets et un stockage sécurisé, conservez vos projets.

L’application de suivi de vos chantiers : ARCHIPAD est disponible sur iPhone et vous accompagne partout !

Vous retrouvez toutes les fonctions de l’application ARCHIPAD sur votre smartphone Apple et vous respectez plus facilement les gestes barrières.

Et grâce à Archipad.mobi, vous pouvez garder contact avec vos collaborateurs externes, quel que soit leur smartphone. Invitez les entreprises qui travaillent pour vous à utiliser gratuitement l’application Archipad.mobi et oubliez les contraintes des relances. Grâce à celle-ci, vous garderez un oeil tous vos projets.

Le savoir-faire d’ARCHIPAD :