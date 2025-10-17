ConnexionS'abonner
Fermer
BIGSOOL – ARCHIPAD - Batiweb

BIGSOOL – ARCHIPAD

Business Pôle 2 Immeuble A2 1047 route des dolines
06560 Valbonne
France
Site web de la marque

Gagnez du temps et de l’argent grâce à la solution de suivi de chantier ARCHIPAD

Assistant interactif de tous vos déplacements sur le terrain, l’application de suivi de chantier ARCHIPAD vous suit et vous fait gagner du temps grâce à la gestion des réserves, des prises de photos, la localisation sur plan, la génération de vos PV…

ARCHIPAD, votre application suivi de chantier, est disponible sur tous les iPhone et iPad (iPhone, iPad mini, iPad Air, iPad Pro).

De votre bureau avec votre clavier d’ordinateur, connectez-vous au cloud de l’application afin d’obtenir le suivi de votre chantier sur ARCHIPAD Cloud. Complétez aisément vos prises de notes, gérez vos projets, vos lots, vos collaborateurs, vos réunions, partagez votre travail…

L’application vous permet d’avoir un suivi régulier de votre chantier, avec un nombre illimité de projets et un stockage sécurisé, conservez vos projets.

L’application de suivi de vos chantiers : ARCHIPAD est disponible sur iPhone et vous accompagne partout !

Vous retrouvez toutes les fonctions de l’application ARCHIPAD sur votre smartphone Apple et vous respectez plus facilement les gestes barrières.

Et grâce à Archipad.mobi, vous pouvez garder contact avec vos collaborateurs externes, quel que soit leur smartphone. Invitez les entreprises qui travaillent pour vous à utiliser gratuitement l’application Archipad.mobi et oubliez les contraintes des relances. Grâce à celle-ci, vous garderez un oeil tous vos projets.

Le savoir-faire d’ARCHIPAD :

  • Gestion des projets
  • Tableau de bord
  • Gestion des collaborateurs
  • Gestion des documents
  • Gestion des plans
  • Personnalisation
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.