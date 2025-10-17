ConnexionS'abonner
BINAR HANDLING - Batiweb

BINAR HANDLING

8 Rte de l'Espace
44690 La Haie-Fouassière
France
Site web de la marque

Nos solutions ergonomiques d'assistance au levage, notre poignée sensitive intelligente, ainsi que notre savoir-faire permettent d'associer ergonomie et productivité : voici le concept global de BINAR HANDLING en quelques mots.

Il s'agit pour nous de proposer des processus de production efficaces sans épuiser la ressource la plus importante de votre entreprise, votre personnel.

L'intégration de nos dispositifs de levage est un investissement dans la durée. Nous nous engageons à vous apporter assistance et service, et nous veillons à ce que vous obteniez les résultats souhaités avec nos solutions sur mesure.

Assistance et ergonomie sur les opérations de levage. Les troubles musculo-squelettiques dus à de mauvaises positions de travail et à des levages inutiles sont aujourd'hui encore un problème trop répandu et trop coûteux dans l'industrie.

C'est pourquoi nous développons et fabriquons des solutions permettant aux opérateurs de manipuler des charges efficacement et en toute sécurité. Nous avons concentré dans notre poignée sensitive toute l'expertise nécessaire pour associer l'efficacité à l'ergonomie car ces deux qualités sont inséparables.

Le savoir-faire de BINAR HANDLING :

  • Poignée
  • Bras manipulateur
  • Système de levage sur rails
  • Préhenseur
  • ERGO GLASS END EFFECTORS
  • NEO 30
