Rénovation énergétique : la feuille de route 2026 de l’Anah

Sous réserve de l’adoption du budget 2026, l’Anah déroule sa feuille de route pour l’année prochaine. Dans ses objectifs clés : au moins 120 000 rénovations d’ampleur et 150 000 par geste.

4,4 milliards d'euros. C’est le montant d’aides que l’Agence nationale de l’habitat (Anah) consacrera aux particuliers en 2026, sur un total de 4,6 milliards d’euros. Dans le détail, 3,4 milliards d'euros seront dédiés à la rénovation énergétique.

Une baisse budgétaire de 555 millions est à noter, mais sera compensée par une enveloppe plus garnie pour les certificats d'économie d'énergie (CEE). Celle-ci, annoncée fin octobre, devrait abonder d’un milliard d’euros les caisses de l’Anah.

« Le budget 2026 de l’Anah est un budget de continuité et de responsabilité. Il nous permet de consolider les politiques engagées, de sécuriser les parcours des ménages et de sortir durablement de la logique du stop-and-go », commente son président Thierry Repentin, à l’issue du conseil d’administration le mardi 16 décembre.

« Redonner de la lisibilité et de la confiance »

Mais ce budget est sous réserve de l’adoption du projet de loi de finances 2026 (PLF 2026). Certes, l’ouverture du guichet de l’Anah à tous les ménages est toujours maintenue au 1er janvier prochain. Mais elle pourrait bien être suspendue si le budget n’est pas adopté, comme évoqué par le ministre du Logement Vincent Jeanbrun.

« Le gouvernement réaffirme ainsi sa volonté de redonner de la lisibilité et de la confiance aux ménages comme aux professionnels, tout en maintenant une exigence élevée sur la qualité des projets accompagnés et sur la sécurisation des parcours», renchérit l’Anah dans un communiqué.

Des arguments avancés lors du gel estival de MaPrimeRénov’ pour les rénovations d’ampleur, afin d’endiguer les fraudes constatées sur ce type de chantiers. Parmi les mesures de l’Anah en ce sens, « un encadrement renforcé des mandataires financiers ». Sans compter le développement et « la modernisation des modalités de contrôle », dont celles à distance. Une commission unique de sanctions sera créée afin d’harmoniser les procédures.

« Une politique de l’habitat sur-mesure »

L’Anah invoque également une « intervention territorialisée pour répondre aux besoins de chacun ».

« L’expérimentation en faveur de la rénovation des petites copropriétés est prorogée, afin de lever les freins spécifiques rencontrés notamment dans les centres anciens. La prime de sortie de la vacance est étendue pour renforcer la mobilisation des logements vacants dans les territoires ruraux », lit-on dans son communiqué.

L’aide MaPrimeAdapt’ se projette également sur une « montée en puissance », avec un objectif de 41 000 logements adaptés à la perte d’autonomie. Des « adaptations spécifiques » seront également déployées entre Outre-mer, dans le but de « garantir l’opérationnalité des aides dans ces territoires ».

Des « moyens conséquents pour répondre à la demande » en 2026

350 000 logements sont éligibles à une aide de l’Anah. Les crédits d’intervention resteront globalement territorialisés. 85 % des aides – notamment les aides à la pierre - seront distribuées localement.

Un objectif d’au moins 120 000 rénovations d’ampleur est fixé, avec une répartition entre la maison individuelle (52 000 chantiers) et la copropriété (68 000). Ce seuil est toutefois amputé de 83 000 dossiers encore en stock en cette fin d'année, rapportent nos confrères de l’AFP.

« Dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques, cette continuité traduit un choix politique fort, tout en tirant les enseignements d’une année 2025 marquée par un niveau d’activité record et des tensions de gestion, qui ont notamment conduit à un stock important de dossiers 2025 restant à instruire en 2026 », justifie l’Anah.

Côté rénovation par geste, l’agence table sur un minimum de 150 000 travaux. L’accent est mis sur la décarbonation des modes de chauffages, comme le veut la dernière Stratégie nationale bas carbone (SNBC). Cette troisième version, actuellement en consultation, a d’ailleurs été critiquée pour cela par le réseau Cler et le collectif Rénovons. 300 millions seront attribués dans le cadre du Plan Initiative Copropriétés.

« Il va y avoir un bouchon total ! »

L’Anah assure à l’AFP d’avoir des « moyens conséquents pour répondre à la demande » en 2026, en « abaissant le montant maximal de subvention par dossier ». Ce qui ne convainc pas Maxime Ledez, chercheur à l'Institut de l'économie pour le climat (I4CE).

« Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une nouvelle réduction des crédits versés à l’Anah, qui n’atteindraient plus que 1,5 milliard d’euros contre 2 milliards d’euros en 2025. 2 milliards qui n’ont pas suffi, cette année, à satisfaire toutes les demandes. Et 1,5 milliard qui ne suffira probablement pas davantage l’an prochain, malgré les mesures prises pour abaisser les plafonds de travaux éligibles et réduire certains taux d’aides », craint l'expert dans un billet publié le 11 décembre.

« Il va y avoir un bouchon total ! », s’alarme Jacques Baudrier, cité par l’AFP. L’adjoint PCF chargé du logement à la Ville de Paris appelle à doubler le budget de l’Anah.

Par Virginie Kroun