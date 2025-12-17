SPIE participe à la rénovation du château du Haut-Kœnigsbourg dans le Bas-Rhin
Publié le 17 décembre 2025, mis à jour le 17 décembre 2025 à 16h56, par Nils Buchsbaum
SPIE Building Solutions, filiale française du groupe SPIE, communique sur sa participation à la transformation du Bastion de l’Étoile du château du Haut-Kœnigsbourg, à Orschwiller (Bas-Rhin). Spécialisée dans les services multitechniques pour l’énergie et les communications, l’entreprise intervient sur l’ensemble des équipements électriques des nouveaux espaces, dans le cadre d’un projet de rénovation mené pour la Collectivité européenne d’Alsace (CeA).
« Intervenir sur un monument aussi emblématique que le château du Haut-Kœnigsbourg représente une fierté particulière pour nos équipes », se réjouit dans un communiqué diffusé mardi 16 décembre Sébastien Diebolt, chargé d’affaires chez SPIE Building Solutions.
Une modernisation complète du GTB
Sorti de terre au 12ᵉ siècle, le château du Haut-Kœnigsbourg est un haut lieu du tourisme en Alsace, il accueille près de 600 000 visiteurs chaque année.
Le chantier de rénovation du château, assorti de la construction d’une extension, prévoit la création de nouveaux espaces commerciaux, dont la livraison est attendue en 2027. Le projet comprend notamment un restaurant, une cuisine, des salles de séminaire, des bureaux ainsi que des sanitaires extérieurs.
Choisies à l’issue d’un appel d’offres lancé fin 2024, les équipes de SPIE Building Solutions vont prendre en charge l’ensemble des équipements électriques du site. Leur intervention porte sur l’installation des réseaux en courant fort et courants faibles, ainsi que sur la mise en œuvre des systèmes de sécurité et de communication du bâtiment.
Le projet prévoit une modernisation complète du système de gestion technique du bâtiment (GTB), afin d’optimiser la domotique du site, ainsi que le déploiement d’une gestion technique centralisée (GTC) permettant un suivi en temps réel des consommations et une meilleure maîtrise des usages.
Dans une logique de transition énergétique, SPIE Building Solutions intègre des équipements à faible consommation, tels qu’un éclairage LED, un plancher chauffant électrique basse température avec régulation pièce par pièce, des systèmes de chauffage dotés de thermostats KNX pour un pilotage précis, ainsi que des tableaux électriques équipés d’optimiseurs d’énergie.
Des contraintes patrimoniales
Ce chantier se distingue par de fortes contraintes techniques, inhérentes à une intervention sur un site patrimonial. Chaque opération doit ainsi faire l’objet d’une validation préalable de la direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) et de l’architecte des Bâtiments de France, garantissant le respect du caractère historique du lieu.
Les travaux exigent une organisation technique particulière, menée sous le contrôle d’archéologues. Implanté sur un éperon rocheux, le Bastion de l’Étoile présente des contraintes d’accès importantes, renforcées par la proximité immédiate des remparts du château. Pour faire face à ces difficultés, des dispositifs de levage spécifiques sont déployés afin d’acheminer les équipements jusqu’au site.
Les travaux, entamés au début de l’année 2025, s’étendront jusqu’en 2027, tandis que le château du Haut-Kœnigsbourg restera accessible au public tout au long de la période de chantier.
Par Nils Buchsbaum
Les tags associés
- Equipements
- Travaux
- Électricité
- Château
- Spie
