BIOMASSTERRE - Batiweb

Présents sur le marché de la biomasse depuis plus de 20 ans, l’équipe de la société BioMassTerre vous garanti un service de grande qualité, que ce soit en terme de préconisation, d’aide à la vente, d’étude avant réalisation, d’assistance technique sur site que de service après-vente.

L’offre de matériel de chauffage est aujourd’hui très large et chaque cas est différent en fonction du type d’habitat et des souhaits du client.

C’est pourquoi nous vous accompagnons dans vos projets et vous proposerons toujours une offre personnalisée et adaptée à vos besoins.

Depuis près de 100 ans, la marque Windhager est synonyme de solutions techniques fiables, offrant un chauffage confortable, sûr et économique.

Aujourd’hui, nous sommes l’un des principaux fabricants européens de chaudières à énergies renouvelables et nous proposons un système de chauffage adapté pour chaque type de combustible et pour l’énérgie solaire.

Le savoir-faire de Biomassterre :