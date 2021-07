BLUCHER FRANCE

BLÜCHER : Systèmes de drainage, drains, tuyaux et raccords ...

L’histoire de BLÜCHER commence en 1965, quand Johannes Blücher Skibild, ingénieur en plomberie, a constaté le besoin en grille esthétique pour siphon de sol de salle de bain.

Avec son épouse Gerda, il a commencé la production de grilles dans leur ferme près de Vildbjerg, dans le Jutland occidental.

Aujourd’hui, nous faisons partie de la famille de marques Watts et nous sommes le leader mondial dans la fabrication de systèmes de drainage en acier inoxydable.

Nos produits sont utilisés dans le monde entier, et en raison de la demande, nous avons déplacé notre production à l’usine BLÜCHER de Vildbjerg.

Notre gamme de produits comprend plus de 2 500 produits, y compris des siphons de sol standard et sur mesure, des siphons de toit, des tuyaux et des caniveaux de drainage.

Toutes nos solutions de drainage sont fabriquées en acier inoxydable, afin d'assurer la meilleure qualité, offrant ainsi une excellente capacité d'écoulement et une hygiène optimale associées à un minimum d'entretien et une longue durée de conservation.

Nos solutions de drainage sont développées en un système modulaire flexible, permettant aux clients de combiner des sous-composants afin de créer des produits complets répondant à leurs besoins spécifiques.

Nous proposons également des solutions personnalisées pour lesquelles la flexibilité et le savoir-faire artisanal jouent un rôle clé dans la production.

Les clients du monde entier se fient à notre savoir-faire, notre bon sens et notre service dévoué. Nous nous engageons à maintenir le rythme, à chaque étape du processus.

Le savoir-faire de BLÜCHER :