BLUEBEAM
81829 München
Allemagne
Bluebeam accompagne les professionnels du BTP avec une solution logicielle pensée pour simplifier la gestion des documents, des plans et des échanges tout au long des projets de construction.
Grâce à ses outils dédiés aux PDF, Bluebeam permet d’annoter, mesurer, estimer, comparer et partager les documents de chantier avec précision. La plateforme facilite la collaboration entre architectes, ingénieurs, entreprises générales, sous-traitants et équipes terrain, en centralisant les informations essentielles dans un environnement numérique fiable.
Avec Bluebeam, les équipes gagnent en efficacité sur les revues de conception, les avant-métrés, la planification de chantier et le suivi documentaire. Son approche orientée construction aide les professionnels à réduire les erreurs, fluidifier la communication et accélérer la prise de décision, du bureau jusqu’au chantier.