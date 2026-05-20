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Bluebeam accompagne les professionnels du BTP avec une solution logicielle pensée pour simplifier la gestion des documents, des plans et des échanges tout au long des projets de construction.

Grâce à ses outils dédiés aux PDF, Bluebeam permet d’annoter, mesurer, estimer, comparer et partager les documents de chantier avec précision. La plateforme facilite la collaboration entre architectes, ingénieurs, entreprises générales, sous-traitants et équipes terrain, en centralisant les informations essentielles dans un environnement numérique fiable.

Avec Bluebeam, les équipes gagnent en efficacité sur les revues de conception, les avant-métrés, la planification de chantier et le suivi documentaire. Son approche orientée construction aide les professionnels à réduire les erreurs, fluidifier la communication et accélérer la prise de décision, du bureau jusqu’au chantier.