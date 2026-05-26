Bluebeam déploie son IA Bluebeam Max pour la construction et le BTP

Bluebeam, spécialiste des solutions numériques pour les professionnels de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction (AEC) et membre du groupe Nemetschek Group, annonce le lancement mondial de Bluebeam Max. Cette nouvelle offre premium enrichit l’environnement Bluebeam Revu avec des fonctionnalités avancées d’automatisation et d’intelligence artificielle destinées à améliorer la productivité des équipes du BTP et de la construction.

Présenté pour la première fois lors de l’événement Unbound 2025, Bluebeam Max avait jusqu’ici été testé dans le cadre d’un programme bêta réunissant plus de 2 000 utilisateurs. Désormais accessible à l’ensemble des clients, cette solution vise à réduire les tâches manuelles, accélérer les workflows de conception et de révision, tout en limitant les risques liés aux erreurs et aux retards de chantier.

L’IA pour fluidifier les workflows de conception et de chantier

Avec Bluebeam Max, l’éditeur entend franchir une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle aux métiers de la construction. L’objectif : transformer les données issues des plans et annotations en informations exploitables pour optimiser la prise de décision tout au long du cycle de vie des projets.

« L’IA inaugure une nouvelle ère pour la construction, où la complexité devient maîtrisable et les données pleinement exploitables », déclare Usman Shuja, PDG de Bluebeam.

« Bluebeam Max permet à chaque utilisateur de bénéficier d’outils jusqu’ici réservés aux experts, en créant notamment une passerelle fluide entre les fichiers PDF et les maquettes BIM. Les équipes peuvent ainsi se concentrer sur l’essentiel : faire avancer leurs projets plus efficacement. »

Des fonctionnalités IA pensées pour les professionnels du BTP

Bluebeam Max introduit plusieurs innovations destinées à simplifier les opérations de révision, de coordination et de métrés :

Revu + Anthropic Claude via MCP : utilisation de prompts en langage naturel pour automatiser certaines tâches et exploiter les données d’annotations.

: utilisation de prompts en langage naturel pour automatiser certaines tâches et exploiter les données d’annotations. Assemblage (Stitching) : fusion automatique de plusieurs feuilles de plans en une vue unique navigable et à l’échelle.

: fusion automatique de plusieurs feuilles de plans en une vue unique navigable et à l’échelle. Magic Markups : automatisation des annotations répétitives afin d’accélérer les métrés et réduire les manipulations manuelles.

: automatisation des annotations répétitives afin d’accélérer les métrés et réduire les manipulations manuelles. Smart Overlay : détection rapide des modifications de conception et des écarts entre différentes versions de plans.

: détection rapide des modifications de conception et des écarts entre différentes versions de plans. Smart Review : identification des divergences, oublis ou incohérences pour anticiper les problèmes avant la phase chantier.

: identification des divergences, oublis ou incohérences pour anticiper les problèmes avant la phase chantier. Sessions Studio connectées avec Revit : connexion directe entre annotations Bluebeam et éléments du modèle BIM dans Revit.

Des gains de productivité déjà observés sur le terrain

Les premiers retours des utilisateurs bêta mettent en avant des gains de temps significatifs dans les processus de conception, de coordination et de préconstruction.

Martin-Harris Construction accélère l’analyse des révisions de plans

L’entreprise américaine de gestion de construction Martin-Harris Construction, basée à Las Vegas, a utilisé les fonctionnalités Smart Overlay et Smart Review pour comparer les révisions de plans sur des projets complexes dans les secteurs résidentiel, industriel, éducatif et hospitalier.

« Bluebeam était déjà au cœur de nos processus de révision et de collaboration, mais Bluebeam Max nous fait clairement passer un cap », explique James Miranda.

« Smart Overlay nous permet d’identifier instantanément les changements et de concentrer nos efforts là où cela compte réellement. À terme, les capacités d’IA pourraient réduire considérablement le travail manuel et permettre à nos équipes de se focaliser sur des missions à plus forte valeur ajoutée. »

KPFF Consulting Engineers optimise ses workflows de conception

Chez KPFF LA Civil Office, agence spécialisée en génie civil et structures à Los Angeles, les équipes utilisent déjà Bluebeam Max pour fluidifier les tâches de conception quotidiennes et éviter certains allers-retours vers les logiciels de CAO.

« Même de petites améliorations peuvent avoir un impact considérable sur nos workflows », souligne Dillon Wilke.

« Des fonctionnalités comme le décalage parallèle nous évitent de repasser systématiquement par la CAO, notamment sur des tracés complexes ou des réseaux parallèles. Ce qui nécessitait auparavant plusieurs étapes peut désormais être réalisé beaucoup plus efficacement dans un seul outil. »

Une disponibilité mondiale dès aujourd’hui

Bluebeam Max est désormais disponible à l’échelle mondiale. Les professionnels de la construction et du BTP peuvent découvrir l’offre, démarrer un essai gratuit ou souscrire directement en ligne sur le site officiel de Bluebeam Max.

Les dernières nouveautés de la plateforme sont également accessibles via What’s New Bluebeam.

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