À Toulouse, Passelac & Roques Architectes signe un centre social en brique claire dans le quartier du Mirail, pensé comme un équipement public ouvert et protecteur.

Simplicité et minimalisme caractérisent les trois entités en brique claire qui se trouvent dans le quartier du Mirail, à Toulouse. Il s’agit d’un centre social réalisé par Passelac & Roques Architectes. C’est un équipement public de proximité qui s’inscrit dans la tradition toulousaine d’une architecture minérale, domestique et attentive à la vie collective.

Conçu pour accueillir un centre social, un espace dédié aux jeunes ainsi que plusieurs salles associatives, l’ensemble se présente comme une petite constellation de volumes organisés autour d’un cœur végétal. L’édifice propose ainsi une interprétation contemporaine de la maison de quartier. À la fois ouverte, protectrice et profondément ancrée dans son contexte urbain.

© Kevin Dolmaire

Le projet s’inscrit dans la dynamique de renouvellement urbain du quartier du Mirail, ensemble moderniste construit dans les années 1970. Néanmoins, le bâtiment occupe une position stratégique dans le quartier car il est implanté à la lisière de la place Aristide-Maillol et prend place sur une parcelle située entre un tissu résidentiel et un campus universitaire.

Passelac & Roques Architectes privilégie une composition fragmentée

Commandé par la ville, l’équipement rassemble en un seul lieu plusieurs services auparavant dispersés dans des structures provisoires dans le but de créer un lieu fédérateur, capable d’accueillir habitants, associations et étudiants.

Dans un contexte urbain marqué par l’échelle des grands ensembles, les architectes ont privilégié une réponse circonspecte. Ainsi, ils ont opté pour une composition fragmentée facilement identifiable par les usagers.

L’exercice architectural est sensible, il résulte de la recherche menée sur l’orientation solaire, la perception du vent ainsi que les fonctions et cheminements piétons. En valorisant les matériaux locaux le bâtiment s’inscrit avec tact dans la continuité de l’identité toulousaine.

Kevin Dolmaire

Un équipement public de proximité pour habitants, jeunes et associations

Positionné autour d’une cour centrale, le projet offre un lieu protecteur tout en proposant plusieurs ouvertures cadrées sur le paysage environnant. Les intérieurs sont fonctionnels et les circulations fluides. Depuis l’espace public, le visiteur accèdeprogressivement à une succession de seuils et de patios. Tandis que les salles d’activités, qui bénéficient d’un éclairage naturel, sont largement ouvertes sur l’extérieur les espaces peuvent être reconfigurés selon les diverses exigences. Évolutivité, réversibilité et clarté des usages sont au rendez-vous.

Soulignons également que le projet repose sur une approche vertueuse avec le recours à une structure mixte béton-bois, une enveloppe fortement isolée ainsi qu’à des matériaux biosourcés. Efficacité technique et générosité spatiale sont les mots d’ordre d’une architecture qui améliore le confort thermique tout en limitant les besoins énergétiques.

Loin des gestes spectaculaires, le projet élaboré par Passelac & Roques privilégie la justesse ainsi que l’attention portée aux usagers. Plus qu’un simple équipement de proximité, le centre social du Mirail fonctionne comme un repère qui rassemble tous les habitants.