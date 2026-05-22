Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Toulouse : Passelac & Roques signe une maison de quartier contemporaine

Partager l'article
Architecture
Publié le 22 mai 2026 à 16h30, mis à jour le 26 mai 2026 à 10h38, par Sipane Hoh
À Toulouse, Passelac & Roques Architectes signe un centre social en brique claire dans le quartier du Mirail, pensé comme un équipement public ouvert et protecteur.
© Kevin Dolmaire - Batiweb
© Kevin Dolmaire

Simplicité et minimalisme caractérisent les trois entités en brique claire qui se trouvent dans le quartier du Mirail, à Toulouse. Il s’agit d’un centre social réalisé par Passelac & Roques Architectes. C’est un équipement public de proximité qui s’inscrit dans la tradition toulousaine d’une architecture minérale, domestique et attentive à la vie collective.

 Conçu pour accueillir un centre social, un espace dédié aux jeunes ainsi que plusieurs salles associatives, l’ensemble se présente comme une petite constellation de volumes organisés autour d’un cœur végétal. L’édifice propose ainsi une interprétation contemporaine de la maison de quartier. À la fois ouverte, protectrice et profondément ancrée dans son contexte urbain.

Kevin Dolmaire
© Kevin Dolmaire

Le projet s’inscrit dans la dynamique de renouvellement urbain du quartier du Mirail, ensemble moderniste construit dans les années 1970. Néanmoins, le bâtiment occupe une position stratégique dans le quartier car il est implanté à la lisière de la place Aristide-Maillol et prend place sur une parcelle située entre un tissu résidentiel et un campus universitaire.

Passelac & Roques Architectes privilégie une composition fragmentée

 

Commandé par la ville, l’équipement rassemble en un seul lieu plusieurs services auparavant dispersés dans des structures provisoires dans le but de créer un lieu fédérateur, capable d’accueillir habitants, associations et étudiants. 

Dans un contexte urbain marqué par l’échelle des grands ensembles, les architectes ont privilégié une réponse circonspecte. Ainsi, ils ont opté pour une composition fragmentée facilement identifiable par les usagers.

 L’exercice architectural est sensible, il résulte de la recherche menée sur l’orientation solaire, la perception du vent ainsi que les fonctions et cheminements piétons. En valorisant les matériaux locaux le bâtiment s’inscrit avec tact dans la continuité de l’identité toulousaine.

Kevin Dolmaire

 

Un équipement public de proximité pour habitants, jeunes et associations

Positionné autour d’une cour centrale, le projet offre un lieu protecteur tout en proposant plusieurs ouvertures cadrées sur le paysage environnant. Les intérieurs sont fonctionnels et les circulations fluides. Depuis l’espace public, le visiteur accèdeprogressivement à une succession de seuils et de patios. Tandis que les salles d’activités, qui bénéficient d’un éclairage naturel, sont largement ouvertes sur l’extérieur les espaces peuvent être reconfigurés selon les diverses exigences. Évolutivité, réversibilité et clarté des usages sont au rendez-vous.

 Soulignons également que le projet repose sur une approche vertueuse avec le recours à une structure mixte béton-bois, une enveloppe fortement isolée ainsi qu’à des matériaux biosourcés. Efficacité technique et générosité spatiale sont les mots d’ordre d’une architecture qui améliore le confort thermique tout en limitant les besoins énergétiques. 

Loin des gestes spectaculaires, le projet élaboré par Passelac & Roques privilégie la justesse ainsi que l’attention portée aux usagers. Plus qu’un simple équipement de proximité, le centre social du Mirail fonctionne comme un repère qui rassemble tous les habitants.

 

 

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Sipane Hoh
Journaliste - Batiweb

Architecte de formation, Sipane Hoh rédige pour Batiweb des contenus sur l’architecture, la conception urbaine et les projets d’aménagement. Elle met en avant le travail des architectes, les réalisations innovantes et les démarches durables qui transforment le paysage bâti.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.