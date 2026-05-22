Banque des Territoires : 100 milliards d’euros pour 650 000 logements abordables
La Banque des territoires, filiale de la Caisse des dépôts (CDC) et bras financier de l’État, a annoncé jeudi 21 mai qu’elle consacrerait 100 milliards d’euros d’ici 2030 à la construction de logements abordables. L’annonce a été faite par son directeur, Antoine Saintoyant, également directeur adjoint de la CDC.
« La crise du logement est forte et la reprise qu'on avait espérée avec un maintien des taux d'intérêt est compromise », a déclaré M. Saintoyant auprès de l’AFP. Il attribue cette dégradation de la situation à la guerre au Moyen-Orient, qui contribue selon lui à relancer l’inflation et à faire remonter les taux d’intérêt.
Il estime par ailleurs que le secteur du logement neuf devrait « rester déprimé pendant encore un certain temps », une situation qui justifie, selon lui, un renforcement de l’action de la Banque des territoires, afin d’atténuer les difficultés rencontrées par les promoteurs immobiliers.
Dans ce contexte, la filiale de la Caisse des dépôts s’est fixé l’objectif de faire émerger 650 000 logements abordables d’ici 2030. Ce programme comprend 500 000 logements sociaux, 90 000 logements à loyers intermédiaires, ainsi que 45 000 logements accessibles à l’achat via le bail réel solidaire (BRS), un dispositif permettant d’acquérir un bien à moindre coût en dissociant le foncier du bâti.
Un plan de financement massif et une action territorialisée
La Banque des territoires prévoit de mobiliser environ 90 milliards d’euros sous forme de prêts, complétés par 10 milliards d’euros de fonds propres, à destination des bailleurs sociaux et des collectivités territoriales.
« On a territorialisé cette feuille de route en identifiant des territoires où les besoins en logements sont particulièrement forts », explique Antoine Saintoyant, citant notamment les bassins concernés par les dynamiques de réindustrialisation.
« À l'étranger, on nous cite la Banque des Territoires comme un levier efficace. Je suis extrêmement fier d'avoir cet outil », a réagi le ministre du Logement Vincent Jeanbrun, en marge d'un événement organisé par la Banque des territoires.
Au-delà de la construction neuve, l’institution entend également accélérer plusieurs chantiers complémentaires, parmi lesquels la transformation de bureaux en logements, la rénovation du parc ancien en centre-ville, ainsi que le soutien aux copropriétés dégradées.
Logement étudiant et seniors : des financements en forte progression
L’an dernier, l’organisme avait présenté un plan de 5 milliards d’euros, visant la création de 75 000 logements étudiants d’ici 2030. « Plus de 27 000 logements étudiants ont été financés en un an, soit un tiers de notre objectif », s’est félicité Antoine Saintoyant.
Il fait également état d’une progression marquée des financements en direction du logement des seniors, avec une hausse de 80 % des prêts accordés, pour un total de 945 millions d’euros en 2025.
Par ailleurs, la Banque des territoires prévoit de lancer un programme dédié au déploiement de l’intelligence artificielle, destiné à accompagner les collectivités locales dans l’appropriation et l’utilisation de cette technologie.
Avec AFP
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