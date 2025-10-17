Pour obtenir une information de la part de la marque « BM PARQUETS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BM PARQUETS : Scierie dernière génération et fabrication de parquets dans les Vosges.

Installée en plein cœur de la forêt dans les Vosges, BM PARQUETS fabrique du parquet massif pour équiper vos logements et locaux professionnels.

Nous disposons d'une exploitation forestière et d'une scierie à Fouchecourt depuis plus de 70 ans.

Nous concevons du parquet en bois de différentes tailles pour diverses utilisations.

Que ce soit pour des sols, une charpente ou pour aménager une terrasse extérieure, BM PARQUETS a les lames de bois qu'il vous faut.

Notre parc de 200 m3 nous permet de vous proposer un choix immense de lames de bois. Selon chaque essence, différentes épaisseurs, longueurs et largeurs sont disponibles. Chaque essence est façonnée pour vous offrir divers modèles.

Vous désirez un produit particulier ? Des produits de charpente en chêne ?

Faites votre demande à BM PARQUETS, tout comme pour des plinthes ou des lambourdes. Bien plus qu'un simple fabricant, nous effectuons le sciage du bois et le séchage à façon. Sur la route d'Isches, venez découvrir nos ateliers en plein cœur des bois des Vosges.

Pour une pose optimale et un entretien durable de votre parquet, BM PARQUETS met à votre disposition tous les produits nécessaires.

Colle à parquet, savons d'entretien, huiles à parquet, vitrificateurs : tout est là pour satisfaire tous vos besoins en parqueterie.

Novice en la matière ? N'hésitez pas à nous poser vos questions, notre équipe de spécialiste est à votre service. Nous œuvrons également en partenariat avec des architectes ainsi que des poseurs de parquet.

Le savoir-faire de BM PARQUETS :