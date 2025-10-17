BOAGAZ - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « BOAGAZ », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Fort de 40 ans d’expérience sur le marché, BOAGAZ est l’expert européen dans le domaine des systèmes PLT pour les installations de gaz.

À l’origine, les canalisations de gaz pliables ont été développées pour les zones sismiques. Leur potentiel en matière de maximisation de la sécurité, en particulier dans les bâtiments résidentiels, a été rapidement reconnu.

En choisissant le système PLT BOAGAZ, vous optez pour un système d'installation de gaz moderne et particulièrement sûr.

Des matériaux de haute qualité, combinés à une technique élaborée, permettent de procéder à une installation offrant de nombreuses possibilités et sans raccord de jonction.

BOAGAZ peut être utilisé jusqu'à 2 bars (jusqu’au DN 25) et 0,5 bar (jusqu’au DN 50). dans les maisons individuelles et les immeubles collectifs, ainsi que dans les bâtiments commerciaux et industriels.

La particularité de notre système de tuyaux onduleux en acier inoxydable est notamment sa flexibilité, qui permet de créer une installation de gaz particulièrement sûre ; et ce de manière confortable, rapide et en toute sécurité.

BOAGAZ est synonyme de sécurité et de qualité.

L’entreprise, active dans toute l’Europe, se démarque par son offre : avec un service client personnalisé et la plus vaste gamme de produits dans le domaine des systèmes de tuyaux onduleux en acier inoxydable pour le gaz, l’offre BOAGAZ est unique.

Naviguez sur notre site internet et découvrez la technologie BOAGAZ, sa facilité d’utilisation, ainsi que les nombreux autres avantages dont vous bénéficierez en utilisant le système BOAGAZ.

Le savoir-faire de BOAGAZ :