BOCKER MASCHINENWERKE GMBH - Batiweb

BOCKER : Prenons de la hauteur

Depuis la création de l’entreprise par le maître forgeron Albert Böcker en 1958, l’entreprise familiale s’est engagée dans les innovations du domaine de la technologie d’accès en hauteur.

En commençant par l’ascenseur de chantier incliné avec genouillère qui permettait dorénavant aux couvreurs de transporter des tuiles confortablement au-delà du chéneau et du faîtage sur l’autre face de toit. Depuis, nous travaillons constamment à adapter encore plus précisément nos produits aux besoins de nos clients et à définir régulièrement de nouvelles références en matière de qualité et de sécurité.

Avec l’introduction sur le marché de la première grue mobile fabriqué d’une structure légère en aluminium, BOCKER entra en 1989 dans la technologie de grue pour le plus grand bonheur de la branche et poursuivit en inventant en 1997 la première grue sur remorque en aluminium.

En 2005 la production de la technologie à crémaillère BOCKER suivit. Des monte-charges et des ascenseurs pour personnes complètent notre vaste portefeuille de technologie d’accès en hauteur de haute qualité.

Avec désormais plus de 500 collaborateurs nous ne perdons pas notre tradition de vue et restons fidèles depuis maintenant plus de 60 ans à la philosophie de l’entreprise familiale de troisième génération : que ce soit un client ou un collaborateur - la personne est pour nous toujours au centre.

Le savoir-faire de BOCKER :