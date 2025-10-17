BOHL BEFESTIGUNGSSYSTEME - Batiweb

ConnexionS'abonner
BOHL BEFESTIGUNGSSYSTEME

Rudolf-Diesel-Straße 3,
74214 Schöntal
Allemagne
Site web de la marque

Nous sommes leaders dans les systèmes de montage et les accessoires de climatisation depuis de nombreuses années. 

Des produits de haute qualité, la compétence, l'expérience, un service complet et, surtout, une flexibilité orientée client font de nous un partenaire solide, en particulier lorsqu'il s'agit de solutions personnalisées et orientées vers la pratique.

Le savoir-faire de BOHL

  • Clip pin: grande quantité et haute qualité
  • Compensateurs : production manuelle, production individuelle
  • Chaussettes en toile : choisissez parmi des chaussettes simples, des chaussettes doubles, des chaussettes inclinées, des chaussettes de classe C et plus encore.
  • Contrôle de qualité
  • Test de fuite
  • Résistance à la traction ClipPin et ELAV
  • Certificat
  • Service après-vente complet dans toute l'Allemagne
  • Dans les pays européens, support client via des partenaires commerciaux salons et expositions internes 
  • Représentation aux salons : ISH, IEX, Freuertrutz, Interclima, Mostra Convegno
  • Démonstrations de produits chez les clients
  • Support applicatif sur les chantiers
  • De nombreuses années de coopération avec des fournisseurs efficaces et renommés
  • La priorité est donnée à l'achat de produits et de matériaux de haute qualité
     
