BONGIO MARIO - Batiweb

Bongio est né de l'intuition de son fondateur, Mario Bongio, qui a ouvert en 1936 une petite entreprise de fabrication à Alzo di Pella, sur les rives du lac d'Orta.

Dès ses débuts, l'entreprise choisit de suivre une voie d'innovation, de qualité et de design qui a formé son ADN créatif, alliant fonctionnalité, style, technologie et soin artisanal des détails.

Mario Bongio a commencé à produire des accessoires en laiton pour les salles de bains et, en regardant une coquille d'oeufs cassée en deux, a trouvé l'occasion de concevoir la collection Olivia. Mario à fabriqué des moules de production à Milan, et Olivia est devenue une collection symbole de Bongio pendant de nombreuses années.

BONGIO AUJOURD'HUI

Fidèle à l'esprit de son fondateur, Bongio a évolué sous la direction de son fils, Antonio Bongio, au point de devenir une marque emblématique du Made in Italy dans le monde, fabriquant des produits emblématiques et développant des centaines de projets prestigieux.

DES COMPÉTENCES ARTISANALES RÉVOLUTIONNAIRES

Chaque produit Bongio est basé sur le concept d'innovation fonctionnelle. En allant au cœur des questions d'ergonomie, de dynamique, d'énergie et de durabilité, mais surtout en se concentrant sur l'ingénierie des matériaux et les ramifications pratiques, de superbes résultats en termes de forme et de design peuvent être obtenus lorsque vous pouvez vous appuyer sur un savoir-faire artisanal pur.

Le savoir-faire de BONGIO :