L’association Inoha, représentant les industriels du nouvel habitat, affiche en 2024 « une phase de fragilisation structurelle ». L’activité est à la baisse, tandis que les trésoreries sont tendues. Les chiffres en détails.

Tensions d’approvisionnement, hausses des prix, construction neuve à la peine, instabilité de la rénovation énergétique… Les signaux perçus dans le secteur ne sont pas bons et impactent les industriels, dont ceux du nouvel habitat, représenté par Inoha, ne sont pas bons.

Cela s’observe dans son enquête Codinf 2025, basée sur l’analyse de bilans des 230 entreprises, constituant quasiment l’ensemble de ses adhérents, déposés en 2024 aux greffes des Tribunaux de commerce.

Conclusion globale : « la filière du Nouvel Habitat traverse une phase de fragilisation structurelle ».

CA, effectif, rentabilité… Une tendance à la baisse

Rassemblant 8,05 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulés, l’association enregistre une régression du salaire médian de ses adhérents. Celui-ci tombe à 15,8 millions d’euros en 2024, contre 16,5 millions d’euros en 2023 (-4,2 %). Côté effectifs, la moyenne s’établit à 26 salariés, soit -10 %, sur une totalité de 18 778 salariés.

« Ces évolutions témoignent d’un affaiblissement généralisé du tissu industriel, quelle que soit la taille des entreprises », commente Inoha.

Si la valeur ajoutée de ses adhérents est stable, leur rentabilité d’exploitation tombe à 5,1 %, contre 7 % dans l’industrie manufacturière. Les marges sont particulièrement faibles dans les segments Outillage-Quincaillerie (2,9 %) et Plomberie-Chauffage-Électricité (3,5 %).

Tous circuits confondus, la filière a reculé de 3,8 % fin septembre.

Gestion et solvabilité tendues

« Si l’endettement a diminué depuis la période des PGE, la faiblesse des fonds propres et la stabilité du besoin en fonds de roulement (55 jours de CA) traduisent une gestion tendue », est-il écrit dans la note de conjoncture d’Inoha.

L’indice de solvabilité Ellisphere de ses adhérents passe ainsi de 7,1 en 2023 à 6,5 en octobre 2025. 50 % des entreprises étudiées tombent maintenant dans la catégorie à risque moyen ou élevé.

« L’évolution de l’indice de solvabilité est un très bon indicateur d’une situation dégradée des acteurs industriels du secteur. Cette fragilité économique restreint leur capacité d’investissement, tant dans l’outil de production que dans l’innovation produit. Le constat était identique en 2024 et il doit nous alerter pour le moyen terme», s’inquiète Jean-Luc Guéry, président d’Inoha.

L’association appelle donc ses adhérents à « une réflexion urgente sur le partage de la valeur entre industriels et distributeurs ».

Et de souligner que « la pérennité du Nouvel Habitat repose sur un rééquilibrage constructif, fondé sur une compréhension partagée des contraintes économiques et un dialogue renforcé ».

Par Virginie Kroun

