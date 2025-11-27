Conjoncture Inoha : la situation se dégrade en 2024
Publié le 27 novembre 2025, mis à jour le 27 novembre 2025 à 17h23, par Virginie Kroun
Tensions d’approvisionnement, hausses des prix, construction neuve à la peine, instabilité de la rénovation énergétique… Les signaux perçus dans le secteur ne sont pas bons et impactent les industriels, dont ceux du nouvel habitat, représenté par Inoha, ne sont pas bons.
Cela s’observe dans son enquête Codinf 2025, basée sur l’analyse de bilans des 230 entreprises, constituant quasiment l’ensemble de ses adhérents, déposés en 2024 aux greffes des Tribunaux de commerce.
Conclusion globale : « la filière du Nouvel Habitat traverse une phase de fragilisation structurelle ».
CA, effectif, rentabilité… Une tendance à la baisse
Rassemblant 8,05 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulés, l’association enregistre une régression du salaire médian de ses adhérents. Celui-ci tombe à 15,8 millions d’euros en 2024, contre 16,5 millions d’euros en 2023 (-4,2 %). Côté effectifs, la moyenne s’établit à 26 salariés, soit -10 %, sur une totalité de 18 778 salariés.
« Ces évolutions témoignent d’un affaiblissement généralisé du tissu industriel, quelle que soit la taille des entreprises », commente Inoha.
Si la valeur ajoutée de ses adhérents est stable, leur rentabilité d’exploitation tombe à 5,1 %, contre 7 % dans l’industrie manufacturière. Les marges sont particulièrement faibles dans les segments Outillage-Quincaillerie (2,9 %) et Plomberie-Chauffage-Électricité (3,5 %).
Tous circuits confondus, la filière a reculé de 3,8 % fin septembre.
Gestion et solvabilité tendues
« Si l’endettement a diminué depuis la période des PGE, la faiblesse des fonds propres et la stabilité du besoin en fonds de roulement (55 jours de CA) traduisent une gestion tendue », est-il écrit dans la note de conjoncture d’Inoha.
L’indice de solvabilité Ellisphere de ses adhérents passe ainsi de 7,1 en 2023 à 6,5 en octobre 2025. 50 % des entreprises étudiées tombent maintenant dans la catégorie à risque moyen ou élevé.
« L’évolution de l’indice de solvabilité est un très bon indicateur d’une situation dégradée des acteurs industriels du secteur. Cette fragilité économique restreint leur capacité d’investissement, tant dans l’outil de production que dans l’innovation produit. Le constat était identique en 2024 et il doit nous alerter pour le moyen terme», s’inquiète Jean-Luc Guéry, président d’Inoha.
L’association appelle donc ses adhérents à « une réflexion urgente sur le partage de la valeur entre industriels et distributeurs ».
Et de souligner que « la pérennité du Nouvel Habitat repose sur un rééquilibrage constructif, fondé sur une compréhension partagée des contraintes économiques et un dialogue renforcé ».
Par Virginie Kroun
Les tags associés
- Industrie
- Conjoncture
- Inoha
- Nouvel Habitat
- Afficher plus
Legrand affiche une hausse de 11,5 % de son chiffre d'affaires au T3 2025
Sur neuf mois, le chiffre d’affaires de Legrand est en hausse de 11,5 % par rapport à la même période en 2024. Le groupe spécialisé dans les infrastructures électriques et numériques du bâtiment affiche...
La SUPPLY CHAIN, un enjeu fondamental pour les acteurs du Nouvel Habitat
La COVID-19 a entraîné des changements notables dans les comportements d’achat des consommateurs bricoleurs. Exigeants, impatients, soucieux de l’impact environnemental, ils se tournent de plus en plus...
RE2020 : tuiles et briques pour un avenir décarboné
La filière s’engage à réduire ses émissions de CO2 de 36 % d’ici 2030 et 82 % d’ici 2050, contribuant activement à la décarbonation de sa production.
Le bois énergie exposé à des disparités de prix (baromètre)
Le site bois-de-chauffage.net a établi une comparaison des prix du bois énergie. Des disparités sont notées, tant entre catégories de bois de chauffage, qu’entre régions.