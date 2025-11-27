Ciment bas carbone : Ecocem fonde son conseil scientifique des matériaux
Publié le 27 novembre 2025, mis à jour le 27 novembre 2025 à 17h25, par Virginie Kroun
Après son nouveau centre de Recherche et d’Innovation à Chilly-Mazarin (Essonne), Ecocem affiche une nouvelle étape de sa démarche R&D. Le spécialiste du béton bas carbone annonce, le 26 novembre, la création de son conseil consultatif de sciences des matériaux.
Un groupe réunissant 11 scientifiques spécialistes en la matière :
- Dr Mohend Chaouche - Université Paris-Saclay, France
- Professeur Martin Cyr - Université de Toulouse, France
- Professeur R. Douglas Hooton - Université de Toronto, Canada
- Professeur Kamal Khayat - Université des Sciences et Technologies du Missouri, États-Unis
- Dr Hongyan Ma - Université des Sciences et Technologies du Missouri, États-Unis
- Professeur Ciaran McNally - University College Dublin, Irlande
- Professeur Rafael G. Pileggi - Université de São Paulo, Brésil
- Professeur Johann Plank - Université Technique de Munich, Allemagne
- Professeure Francesca Ridi - Université de Florence, Italie
- Professeur Ruben Snellings - KU Leuven, Belgique
- Professeur Arezki Tagnit Hamou - Université de Sherbrooke, Canada
Des scientifiques partenaires de longue date avec l’industriel d’origine irlandaise, et dont les travaux l’ont aidé à élaborer la technologie de rupture ACT. Celle-ci affiche une réduction de CO2 inférieure jusqu’à 70 % de l’empreinte d’un ciment traditionnel.
Développer tout un éventail de solutions alternatives à la taxe carbone
« Si nous prenons les mesures appropriées dès maintenant, l’industrie du ciment peut décarboner ses activités à l’échelle mondiale à l’horizon 2040, soit avec dix ans d’avance sur les objectifs mondiaux, sans coûts excessifs et sans recourir à la capture du carbone », expose Donal O’Riain, fondateur et directeur général d’Ecocem.
Encore faut-il « un alignement urgent entre la recherche, la réglementation, les politiques et les pratiques afin de passer de la démonstration à une adoption à grande échelle » d’autres solutions qu’uniquement la capture du carbone, « solution coûteuse ».
« La science des matériaux a tellement progressé qu’il est aujourd’hui possible de décarboner le ciment à l’échelle mondiale en utilisant des matériaux alternatifs et sans investissements majeurs », poursuit Roberta Alfani, directrice de la Recherche et de l’Innovation d’Ecocem.
Et d’ajouter : « Le Conseil Consultatif en Science des Matériaux a pour objectif de fournir des preuves scientifiques et de favoriser un dialogue continu entre les universitaires de renom, les décideurs politiques, les partenaires industriels et les organismes de financement ».
Parmi leurs futures missions, les scientifiques du nouveau conseil d’Ecocem devront réaliser un rapport priorisant les pistes R&D de décarbonation du ciment et du béton. Ils prévoient d’examiner et partager leurs conclusions de programmes de recherches mondiaux et répérer des pistes de collaboration. Le tout en soumettant leur regard scientifique sur les matériaux et procédés à différents acteurs : décideurs politiques, organismes de normalisation et industriels.
Par Virginie Kroun
