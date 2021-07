BONNA SABLA est le n° 1 français de la fabrication de produits manufacturés en béton.

BONNA SABLA fait partie du groupe Consolis, premier groupe européen de l’industrie des produits préfabriqués en béton avec un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros, 17 pays et 10 000 collaborateurs en 2019.

BONNA SABLA propose à ses clients des solutions sur mesure pour le bâtiment et les travaux publics : assainissement et traitement des eaux, réseaux secs, génie civil, aménagement urbain et funéraire, équipements ferroviaires.

Responsable et engagé, BONNA SABLA s’efforce de diminuer l’impact de ses produits et processus sur l’environnement et conçoit pour ses clients des solutions qui répondent à leurs objectifs en matière de développement durable.

Riche d’un siècle d’expérience et forte d’un réseau industriel et commercial national, BONNA SABLA développe de nombreux partenariats avec des maîtres d’ouvrage et des réseaux de négoce.

BONNA SABLA répond aux exigences de construction des entreprises et des grands donneurs d’ordre, publics ou privés, dans tous les domaines de l’aménagement du territoire.

Le développement de BONNA SABLA se construit sur sa forte capacité à innover et à bâtir des projets pertinents alliant solutions technologiques et qualités esthétiques.

La mise au point de nouveaux processus et de nouveaux produits est au cœur de notre vitalité et de notre développement. Cette expertise se nourrit de véritables partenariats avec les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les architectes et les entreprises impliqués dans la réalisation de projets majeurs.

Détenteurs de nombreux brevets, nos réponses s’appuient sur le savoir-faire de nos bureaux d’études (produits et processus) et de notre laboratoire central, dont les principales missions sont le développement des produits, l’optimisation des formulations béton et bien sûr le support technique aux usines.

Le savoir-faire de BONNA SABLA :