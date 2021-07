BOON EDAM : Fabricant leader de portes tournantes et de barrières de sécurité.

Forts de notre position de chef de file, nous fournissons des portes tournantes, des portes de haute sûreté et des couloirs rapides de contrôle d’accès de première qualité à une clientèle répartie aux quatre coins du monde.

En qualité d’entreprise familiale néerlandaise de troisième génération, nous sommes fiers de notre savoir-faire et de notre dévouement dans ce secteur hautement spécialisé.

Dès le moment où vous partagez votre idée de projet avec nous et tout au long du processus, du choix de la solution à l’assistance après-vente et aux services, vous avez la garantie d’être entre de bonnes mains.

Nous nous engageons à façonner avec vous un environnement chaleureux et sécuritaire et mettons un point d’honneur à vous guider vers la solution qui créera de la valeur au profit de votre entreprise et de vous-même.

Depuis nos locaux de Garges-lès-Gonesse ou de notre bureau à Lyon, nous travaillons à vous proposer une gamme complète de portes tournantes architecturales et de solutions d'entrée de sécurité pour une grande variété d'industries, des infrastructures commerciales aux infrastructures critiques, en passant par le gouvernement et l'armée, les hôtels et de nombreux autres bâtiments.

Le savoir-faire de BOON EDAM :