BOOSTHEAT : Fabricant français de chaudières écologiques.

BOOSTHEAT, c’est au départ l’association de deux ingénieurs belges : Luc Jacquet et Jean-Marc Joffroy. Ils se sont rencontrés en 1984, durant leurs études. Ils ont vécu ensemble un premier succès entrepreneurial. Et surtout, ils ont très tôt été animés par la vision d’un nouveau modèle énergétique permettant de réduire l’impact sur notre planète.

En 2011, ils créent BOOSTHEAT, convaincus que l’entrepreneuriat est l’un des vecteurs permettant de réellement faire bouger les lignes.

Pionnier d’une nouvelle ère énergétique depuis 2011, BOOSTHEAT a imaginé, développé et breveté une technologie de rupture qui révolutionne la consommation énergétique de l’habitat : un compresseur thermique qui apporte un rendement exceptionnel allant jusqu’à 200 %, divisant jusqu’à deux fois la facture énergétique et donnant naissance à une toute nouvelle génération de chaudières.

Nous apportons une solution unique sur le marché, immédiate et concrète, pour permettre à chacun de devenir acteur de la nouvelle ère énergétique. Pour plus de confort, nous assurons l’ensemble des prestations de service pour nos clients – conception, fabrication, vente, installation et entretien – et garantissons 10 ans les pièces et la main d’œuvre.

BOOSTHEAT a installé son siège social à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l’industrie HVAC).

Nous pouvons tous regarder le monde avec un œil positif et agir.

Grâce à notre recherche et notre engagement à lutter contre l’obsolescence programmée, nous proposons des solutions technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables.

Nous avons conçu une première pépite technologique : la chaudière la moins énergivore au monde. Grâce à elle, nous permettons à chacun de réduire sensiblement son impact sur l’environnement.

Nous sommes plus que des fabricants : nous voulons redonner le pouvoir au consommateur, entretenir une relation directe et suivie avec nos clients et être accessible au plus grand nombre.

Chez BOOSTHEAT, chacun a un rôle clé dans la réussite collective. Nous sommes fiers de notre équipe, composée de talents enthousiastes partageant la même vision positive du monde.

Soyez audacieux et devenez avec nous des pionniers de la nouvelle ère énergétique.

Rejoignez le mouvement.

Le savoir-faire de BOOSTHEAT :

Notre chaudière BOOSTHEAT.20 est un modèle révolutionnaire qui répond aux problématiques environnementales actuelles.

La puissance de notre installation réside dans une innovation : le compresseur thermique. Il permet d’allier l’efficacité d’une pompe à chaleur et d’une chaudière à gaz pour chauffer votre logement et assurer la production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) dans votre maison, quels que soient les modèles de vos émetteurs de chaleurs.

Ce type d’appareil offre un rendement bien supérieur aux chaudières actuellement sur le marché avec la possibilité de souscrire un contrat d’entretien garanti sur 10 ans.



