Alors que les épisodes caniculaires deviennent de plus en plus fréquents, nombreux sont les Français qui sont tentés de s’équiper d’un système de climatisation. Or, cet outil est encore souvent considéré comme un luxe inaccessible et associé à de grosses consommations d’énergie. La pompe à chaleur Air/air (ou climatisation réversible) représente ainsi une alternative intéressante.