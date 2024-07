Le groupe Bosch Home Comfort, fabricant de solutions de chauffage, sort à la rentrée une nouvelle gamme de climatiseurs réversibles. Il s’agit de Cimate 7000, qui affiche différents types de confort : thermique, acoustique, QAI ainsi que connectivité.

Dès septembre prochain, Bosch Home Comfort sortira une nouvelle gamme de climatisations réversibles. Elle s’appelle Climate 7000i et affiche une meilleure performance (double A+++), aussi bien en refroidissement qu’en chauffage.

Selon le volume de pièce de vie, cinq puissances sont proposées : 2 kW, 2,6 kW, 3,5 kW, 4,1 kW, 5,3 kW. « Côté unité extérieure, le design unique de Bosch Home Comfort permet une installation harmonieuse sur la façade de la maison, dans le jardin ou sur la terrasse », signale la marque.

Du confort acoustique et de la QAI

Autres spécificités techniques au sein de la gamme Climate 7000i : un système de ventilation discret, atteignant les 19 dB.

Les nouveaux modèles de climatisation font aussi la part belle à la qualité de l’air intérieur. Ils sont équipés d’un nouvel « ioniseur avancé ». Comme son nom l’indique, ce dispositif libère dans l’air des ions négatifs, capables de bloquer la prolifération des bactéris et virus. À cela s’ajoute un filtre anti-poussière, qui « augmente de 50 % son effet par rapport à un filtre classique ». Ses mailles extra-fines (0,54 mm de diamètre) permettent d’éliminer jusqu’à 80 % du pollen.

Enfin, un bio-filtre anti-bactérien - constitué d'une enzyme biologique et d'un filtre HEPA - capture les plus petites poussières, mais également les bactéries, champignons et microbes. « Une valeur ajoutée pour les personnes plus sensibles, les foyers avec un nouveau-né ou encore pour un usage dans un espace nuit », souligne Bosch Home Comfort.

Vers une utilisation plus économe en énergie

Alors que les thermostats connectés et l’automatisation sont de plus en plus préconisés afin de réguler la consommation énergétique lié au chauffage, la gamme Climate 7000i intègre des options comme le mode ECO. Il se déclenche dès que le détecteur - dissimulé au niveau de la carte électronique - n’observe aucune présence dans la pièce pendant plus de 30 minutes. Un redémarrage s’active dès qu’une présence est repérée, tout en conservant les paramètres enregistrés.

La fonction Follow Me, quant à elle, permet d’indiquer sa position dans la pièce grâce à la télécommande. Elle sonde ainsi la température ambiante pour aider à mieux l’ajuster.

« Pratique pour un grand salon-cuisine, non seulement pour le confort mais également pour concentrer le fonctionnement sur un espace défini dans le cas d’une grande pièce de vie. C’est aussi une solution astucieuse pour le télétravail ou encore quand toute la famille est sur le canapé », souligne Bosch Home Comfort.

La gamme Climate 7000i intègre également de la connectivité. Une clé WiFi communique avec l'application Bosch Home Com Easy, offrant à l’utilisateur un pilotage à distance via le smartphone. Une commande vocale est possible via Protocole Matter, compatible avec la plupart des assistants tels qu’Alexa ou Google Home.

Ensemble des solutions de la gamme Climate 7000i : unité intérieure et extérieure, accompagnée de la télécommande - Crédits photos : Bosch Home Comfort

L’ensemble unité intérieure murale, unité extérieure, télécommande est vendu à un prix public conseillé fixé à partir de 1393,87 € TTC, éco-participation incluse.

Virginie Kroun

Photo de Une : Bosch Home Comfort