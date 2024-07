Le 23 juillet, le groupe allemand Bosch a annoncé le rachat de la branche CVC de Johnson Controls, pour un montant de plus de 7 milliards d’euros. Cette transaction « historique » devrait permettre à Bosch de développer sa division Home.

C’est l’acquisition « la plus importante de l’histoire » de Bosch. Le mastodonte allemand, spécialiste des technologies domestiques, de la mobilité, de l’industrie et du tertiaire a racheté la branche chauffage, ventilation et climatisation (CVC) du fabricant américain Johnson Controls.

Cela inclut la totalité des parts de l’entreprise de climatisation co-fondée par le groupe américain et le japonais Hitachi en 2014.

Doubler le chiffre d’affaires dans la division Home de Bosch

Une opération qui s’élève à 7,4 milliards d’euros et vise à enrichir ses activités, dominées par l’automobile, représentant deux tiers de ses revenus. Or, la rentabilité ne suit pas pour l’équipementier automobile, minée par la concurrence asiatique sur le marché de la mobilité électrique.

Plus précisément, la transaction permettra au groupe d’arriver à « une position de leader sur le marché mondial prometteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation », développe dans un communiqué Stefan Hartung, PDG de Bosch.

L’activité CVC de Johnson Controls rejoint ainsi la division Home de Bosch, concentrée sur les technologies énergétiques. Le groupe allemand y prévoit de doubler son chiffre d’affaires, passant de 5 à 9 milliards d’euros.

« Les activités acquises doivent faire partie de l'activité principale », défend le vice-président du conseil d'administration de Bosch, Christian Fischer. D’autant que lesdites activités ont généré 4 milliards d’euros de CA en 2023. Le groupe prévoit également des opportunités de croissance « de 40 % d'ici 2030 » dans ce secteur.

En absorbant la branche CVC de Johnson Controls, Bosch récupère ses 16 sites de production et 12 de développement, répartis dans plus de 30 pays, pour un total de 12 000 employés. Des effectifs que le groupe allemand aimerait porter à 26 000, sur l’ensemble de ses 429 000 salariés.

Virginie Kroun (avec l’AFP)

Photo de Une : Adobe Stock