BOSCH OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

Bosch lance une nouvelle génération de perforateurs sans-fil encore plus puissants que leurs prédécesseurs : le GBH 36 V-LI Plus Professional et le GBH 36 VF-LI Plus Professional. Ils se caractérisent par une durée de vie plus longue, des options de confort et de sécurité, 27 % de vibrations en moins et une autonomie plus importante. Ils vont devenir LA référence dans la catégorie 36 Volts.