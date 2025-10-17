BRAND FRANCE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « BRAND FRANCE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BRAND FRANCE SAS, filiale française du Groupe BrandSafway est le siège social en France et se trouve à Trévoux dans l'Ain (au nord de Lyon).

Avec la volonté d'accroître son développement, BRAND FRANCE va s'appuyer sur 3 marques fortes et mondialement reconnues pour distribuer et commercialiser ses produits :

SGB : une marque bien appréciée des professionnels de la construction depuis 1919. Leader sur le marché des systèmes d'accès en hauteur ;

: une marque bien appréciée des professionnels de la construction depuis 1919. Leader sur le marché des systèmes d'accès en hauteur ; Hunnebeck : Un nom à forte notoriété du spécialiste mondial des solutions techniques à haute valeur ajoutée en coffrage et étaiement ;

: Un nom à forte notoriété du spécialiste mondial des solutions techniques à haute valeur ajoutée en coffrage et étaiement ; Brand Energy & Infrastructure Services : Une marque réputée pour ses compétences en terme de sécurité et de productivité dans le milieu industriel notamment en échafaudage et isolation.

BRAND FRANCE dispose en France et au Luxembourg d'un réseau d'agences offrant notre gamme complète de produits en location et vente avec ou sans prestations de services pour les chantiers de maintenance industrielle ou de la construction de bâtiments ou travaux publics.

BrandSafway est un prestataire de services incontournable pour les métiers de l’énergie, de l’industrie et de la construction.

Son portefeuille d’activités s’étend sur un large périmètre qui va des matériels d’Accès, de type échafaudages, nacelles ou plateformes mécanisées, au Coffrage-Étaiement, en passant par l’isolation et les traitements anticorrosion ou les prestations d’ingénieries et de maintenance industrielle.

Le Groupe dispose d’une implantation géographique unique qui se déploie sur plus de 350 sites dans 30 pays et emploie environ 35 000 salariés dans le monde.

Le savoir-faire de BRAND France :