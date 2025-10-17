BRELET SAS
44140 Le Bignon
France
BRELET : Structures provisoires et modulaires.
Société de conseils et services, BRELET c’est 60 ans d’expérience, pour plus de 450 affaires suivies par an. Exigeant sur la qualité et la sécurité, le respect des normes est notre fer de lance tout autant que la maîtrise de l’impact environnemental.
La diversité de nos savoir-faire et les solutions techniques mises en œuvre s'harmonisent au travers de nos 3 activités complémentaires : métiers de l’événementiel, métier du salon et métiers du bâtiments temporaires & hangar.
La société BRELET est implantée à Nantes - Paris - Bordeaux et Strasbourg, ce qui lui confère un rayonnement dans tout l’hexagone.
BRELET en quelques chiffres :
• 20 M€ de chiffre d’affaires sur l’année 2014
• Une équipe composée de 100 employés
• 4 implantations sur le territoire national
Le savoir-faire de BRELET:
- STOCKAGE ET LOGISTIQUE : De la structure de stockage au hangar logistique, nous installons des bâtiments temporaires alliant réactivité et simplicité.
- SURFACE DE VENTE TEMPORAIRE : Des structures adaptées au monde de la distribution et consacrées à vos besoins ponctuels de surface supplémentaire. Nous vous proposons des bâtiments temporaires adaptables à tout type de terrain, conformes aux normes des ERP et aux finitions soignées. Afin de répondre à votre problématique, nos équipes associent conseils, rapidité de mise en œuvre et qualité d'exécution.
- INSTALLATIONS SPORTIVES : Au gré des saisons, nous aménageons des espaces de loisirs temporaires au cœur des villes, s'adaptant aux sites urbains les plus complexes. Nous démontrons nos compétences grâce à des prestations techniques en parfaite adéquation avec les exigences de sécurité qui s'imposent, sur des sites souvent fréquentés par les milieux scolaires.
- EXTENSION DE VOTRE SURFACE DE TRAVAIL : Pour l'extension de vos surfaces de travail et en toute conformité avec les règles établies par le code du travail, nous vous offrons la possibilité d'installer des espaces provisoires. Qu'il s'agisse de faire face à des travaux, un sinistre, une rénovation de locaux, un pic d'activité, nos produits sont munis de toutes les options nécessaires au confort du personnel (chauffage, climatisation, luminosité, accès PMR, etc.).
