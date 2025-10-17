Pour obtenir une information de la part de la marque « BRELET SAS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BRELET : Structures provisoires et modulaires.

Société de conseils et services, BRELET c’est 60 ans d’expérience, pour plus de 450 affaires suivies par an. Exigeant sur la qualité et la sécurité, le respect des normes est notre fer de lance tout autant que la maîtrise de l’impact environnemental.

La diversité de nos savoir-faire et les solutions techniques mises en œuvre s'harmonisent au travers de nos 3 activités complémentaires : métiers de l’événementiel, métier du salon et métiers du bâtiments temporaires & hangar.

La société BRELET est implantée à Nantes - Paris - Bordeaux et Strasbourg, ce qui lui confère un rayonnement dans tout l’hexagone.

BRELET en quelques chiffres :

• 20 M€ de chiffre d’affaires sur l’année 2014

• Une équipe composée de 100 employés

• 4 implantations sur le territoire national

Le savoir-faire de BRELET :