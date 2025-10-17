BRENNENSTUHL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « BRENNENSTUHL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BRENNENSTUHL® est reconnu dans son domaine pour la qualité de ses produits et son esprit d'innovation. L'exigence qui caractérise l’entreprise familiale depuis plus de 60 ans, se retrouve naturellement dans le développement de nos nouveaux produits.

Grâce à cette innovation constante, nous figurons parmi les entreprises leaders dans les domaines de l'électronique et de l'électrotechnique au niveau mondial. Les millions de produits vendus chaque année à nos clients nous obligent à améliorer continuellement le design et les fonctionnalités de nos appareils.

BRENNENSTUHL® propose aujourd’hui une gamme complète de blocs multiprises, d’enrouleurs de câble électrique pour les professionnels et pour les bricoleurs occasionnels ainsi que des solutions d’éclairage performantes !

Depuis sa fondation en 1958, le groupe BRENNENSTUHL® s’est continuellement développé pour devenir une entreprise leader dans le domaine de l’électrotechnique et de l’électronique. Le partenariat intensif que nous pratiquons avec nos clients dans le commerce de détail caractérise la structure de l’entreprise.

En tant que concepteur, constructeur et distributeur international, le nom de BRENNENSTUHL® est depuis lors synonyme de fiabilité et de très grande exigence en matière de produits et de service.

Avec ses produits innovants, BRENNENSTUHL® donne de nouvelles impulsions au marché. Ceux-ci sont distribués avec succès dans plus de 100 pays par tous les commerçants spécialisées et les grandes surfaces de bricolage leaders.

En tant que marque phare, BRENNENSTUHL® soutient ses partenaires commerciaux avec une promotion des ventes et une publicité innovante.

Même pendant le processus de développement, BRENNENSTUHL® attache une grande importance aux tests et à la garantie de la qualité et de la sécurité des produits BRENNENSTUHL® articles subissent de nombreux tests de qualité, tant dans le cadre de la gestion interne de la qualité que par des tests externes, indépendants.

Nous attachons également une grande importance à la certification de nos produits. De cette manière, nous démontrons le respect de certaines exigences et directives ainsi que nos normes élevées de qualité et de sécurité - et ce sont précisément ces exigences qui nous distinguent de la concurrence !

Le savoir-faire de BRENNENSTUHL® :