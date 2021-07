Expert reconnu dans la conception et la réalisation d'organigrammes de clés, BRICARD continue d'innover et d'enrichir sa gamme avec des produits fiables, faciles à mettre en œuvre et respectueux des réglementations en vigueur.

Fabricant de marque française depuis 1782, BRICARD met son savoir-faire au service de ses clients jour après jour.

Acteur incontournable des solutions de sécurité

BRICARD vous apporte le plus large choix de réponses pour la protection des biens et des personnes.

Grâce à son incomparable expertise, BRICARD propose aujourd’hui des solutions répondant aux normes les plus strictes (NF, CE, a2p), les systèmes BRICARD se caractérisent par leur fiabilité, leur haute technologie et leur capacité à évoluer.

Produire, organiser, commercialiser : notre capacité à mériter votre confiance

BRICARD c’est un état d’esprit fondé sur la totale satisfaction du client qui induit un engagement total des hommes et des femmes, et une organisation permettant réactivité et qualité.

Pour que chaque client dispose des produits dont il a besoin, BRICARD a mis en place tout un ensemble de moyens commerciaux adaptés en France et à l’export.

La sécurité dans l’habitat, le tertiaire et l’industrie

Particuliers, serruriers, menuisiers, bureaux d’études, architectes, promoteurs, économistes…

Les solutions BRICARD trouvent un écho favorable tant auprès des utilisateurs finaux ou des professionnels de la fermeture que des prescripteurs et jouent un rôle prépondérant dans des secteurs très divers :

santé

bureaux

éducation

commerces

administrations

transports

hôtellerie

résidentiel

Le savoir-faire de BRICARD :