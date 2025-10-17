ConnexionS'abonner
BRUMSTYL

20 Rte d'Epinouze
26140 Saint-Rambert-d'Albon
France
Site web de la marque

Depuis plus de 10 ans la société BRUMSTYL Brumisation maîtrise parfaitement les solutions de brumisation d’aujourd’hui, et invente celles de demain.

La société BRUMSTYL Brumisation est le spécialiste de la brumisation haute pression et propose une large gamme de brumisateurs.

Nous nous adaptons à tous les besoins des professionnels et des particuliers qui souhaitent un rafraichissement extérieur, de l’abattage de poussières, un traitement des odeurs, une régulation hygrométrique, un confort des élevages, un effet visuel, une solution anti-insecte.

En France mais aussi à l’étranger, nous distribuons nos systèmes dans 26 pays à travers le monde.

Brésil, Argentine, Mexique, Mali, Côte d’Ivoire, Togo, Ile Maurice, La Réunion, Madagascar, Sénégal, Maroc, Grèce, Tunisie, Roumanie, Portugal, Gabon, Algérie, Espagne, Italie, Suisse, Belgique, Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Dubaï, Qatar, etc.

La société BRUMSTYL est fabricant de systèmes de brumisation. Installée en Rhône Alpes (France) depuis 8 ans et auparavant à Marseille.

Le savoir-faire de BRUMSTYL :

  • Rafraîchissement extérieure 
  • Régulation hygrométrique
  • Abattage de poussière
  • Suppression des odeurs
  • Process industriel
  • Climatisation de grand volume 
  • Effets spéciaux / fontainerie
  • désinfection ou désinsectisation
  • Elevage

 

