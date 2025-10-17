ConnexionS'abonner
Fermer
BSI GROUP France - Batiweb

BSI GROUP France

19 rue Alphonse de Neuville
75017 Paris
France
Site web de la marque

BSI Group France est une filiale du groupe BSI, organisme international de normalisation et de certification professionnelle. Le Groupe BSI travaille avec plus de 86 000 clients répartis dans 193 pays.

Nous évoluons dans le secteur de la construction depuis 1901, et permettons aux organisations à travers le monde d’améliorer leur performance commerciale et leur résilience grâce à des solutions dédiées et des équipes passionnées.

Nous comprenons les enjeux auxquels vous devez faire face, notamment la digitalisation du secteur de la construction, la gestion des coûts et de cycle de vie d’une réalisation, la protection de vos collaborateurs et bien plus encore.

Nos services peuvent vous aider à démontrer la qualité et sécurité de vos produits et services, augmenter votre compétitivité et instiller de la confiance auprès de vos clients, partenaires et prestataires, grâce à :

- La certification à des normes reconnues à l’échelle mondiale, comme la sécurité de l’information (ISO27001), le management de la qualité (ISO9001), le management environnemental (ISO14001), la santé et sécurité au travail (ISO45001), etc.

- Le Kitemark BIM et la certification ISO19650

- La certification produits - Nous pouvons intervenir à plusieurs étapes :

       - Développement, avec notre service de testing produit

       - Accès au marché, avec le marquage CE et toute autre certification similaire permettant la mise sur le marché de vos produits

       - Différenciation, avec le Kitemark BSI apportant une validation impartiale de la qualité, sécurité et confiance de vos produits en France et à l'international

- Des formations adaptées à vos besoins et au niveau de maturité de votre organisation

Produits de la marque

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

La famille associée

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.