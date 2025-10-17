BSI GROUP France
75017 Paris
France
BSI Group France est une filiale du groupe BSI, organisme international de normalisation et de certification professionnelle. Le Groupe BSI travaille avec plus de 86 000 clients répartis dans 193 pays.
Nous évoluons dans le secteur de la construction depuis 1901, et permettons aux organisations à travers le monde d’améliorer leur performance commerciale et leur résilience grâce à des solutions dédiées et des équipes passionnées.
Nous comprenons les enjeux auxquels vous devez faire face, notamment la digitalisation du secteur de la construction, la gestion des coûts et de cycle de vie d’une réalisation, la protection de vos collaborateurs et bien plus encore.
Nos services peuvent vous aider à démontrer la qualité et sécurité de vos produits et services, augmenter votre compétitivité et instiller de la confiance auprès de vos clients, partenaires et prestataires, grâce à :
- La certification à des normes reconnues à l’échelle mondiale, comme la sécurité de l’information (ISO27001), le management de la qualité (ISO9001), le management environnemental (ISO14001), la santé et sécurité au travail (ISO45001), etc.
- Le Kitemark BIM et la certification ISO19650
- La certification produits - Nous pouvons intervenir à plusieurs étapes :
- Développement, avec notre service de testing produit
- Accès au marché, avec le marquage CE et toute autre certification similaire permettant la mise sur le marché de vos produits
- Différenciation, avec le Kitemark BSI apportant une validation impartiale de la qualité, sécurité et confiance de vos produits en France et à l'international
- Des formations adaptées à vos besoins et au niveau de maturité de votre organisation
Certification ISO45001
Fournissez à l’ensemble de vos collaborateurs des espaces de travail sains et sécurisés. Un système de management de la santé et sécurité au travail...
Kitemark BIM pour la conception et construction
Démontre de façon indépendante et impartiale que vous délivrez des projets BIM. Le Kitemark BSI pour la conception et la construction fournit des preuves indépendantes...
Kitemark BIM pour la gestion d'actifs
Référence en matière de bonnes pratiques de gestion d’actifs en utilisant des processus BIM. Le Kitemark BIM gestion des actifs est la référence en matière...
Kitemark BIM pour les objets BIM
Garantie que vos objets BIM sont une image fidèle de vos produits physiques. Le Kitemark pour les objets BIM est la référence en matière de bonnes pratiques pour la production...
Kitemark BIM Niveau 2
Démontre votre capacité à utiliser le BIM et la réussite de vos projets BIM. Le Kitemark BIM Level 2 est la référence en matière de bonnes pratiques,...
Certification et testing produits
Démontre la sécurité et la qualité de vos produits et services avec le Kitemark BSI. BSI propose une gamme complète de services de test et de certification comprenant...
Certification ISO19650
Norme internationale permettant de gérer efficacement les informations tout au long du cycle de vie d'un actif construit à l'aide du BIM. La norme ISO19650 est une norme internationale...
Certification ISO27001
Sécurisez vos informations avec la norme internationale de référence ISO27001. Les informations sont des ressources précieuses qui peuvent contribuer aussi bien à...