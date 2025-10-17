Pour obtenir une information de la part de la marque « BSI GROUP France », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BSI Group France est une filiale du groupe BSI, organisme international de normalisation et de certification professionnelle. Le Groupe BSI travaille avec plus de 86 000 clients répartis dans 193 pays.

Nous évoluons dans le secteur de la construction depuis 1901, et permettons aux organisations à travers le monde d’améliorer leur performance commerciale et leur résilience grâce à des solutions dédiées et des équipes passionnées.

Nous comprenons les enjeux auxquels vous devez faire face, notamment la digitalisation du secteur de la construction, la gestion des coûts et de cycle de vie d’une réalisation, la protection de vos collaborateurs et bien plus encore.

Nos services peuvent vous aider à démontrer la qualité et sécurité de vos produits et services, augmenter votre compétitivité et instiller de la confiance auprès de vos clients, partenaires et prestataires, grâce à :

- La certification à des normes reconnues à l’échelle mondiale, comme la sécurité de l’information (ISO27001), le management de la qualité (ISO9001), le management environnemental (ISO14001), la santé et sécurité au travail (ISO45001), etc.

- Le Kitemark BIM et la certification ISO19650

- La certification produits - Nous pouvons intervenir à plusieurs étapes :

- Développement, avec notre service de testing produit

- Accès au marché, avec le marquage CE et toute autre certification similaire permettant la mise sur le marché de vos produits

- Différenciation, avec le Kitemark BSI apportant une validation impartiale de la qualité, sécurité et confiance de vos produits en France et à l'international

- Des formations adaptées à vos besoins et au niveau de maturité de votre organisation