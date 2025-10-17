ConnexionS'abonner
Fermer
BT MAT - Batiweb

BT MAT

91 Av. Paul Langevin
77550 Moissy-Cramayel
France
Site web de la marque

BT MAT vous propose des matériels de chantiers neufs et d’occasion pour la vente et la location.

BT MAT est une entreprise familiale créée en 1986 par M. Bernard TRIAES et son épouse, aujourd’hui dirigée par sa fille Madame Céline CHEVALLIER.

Depuis plus de 20 ans, BT MAT accompagne ses clients du BTP dans une relation privilégiée pour la location et la vente des matériels de chantier.

Privilégiant une sélection européenne de ses fabricants, BT MAT assure pour sa clientèle une garantie fiable des approvisionnements, de la disponibilité, et du service après-vente.

Son fondateur, M. Bernard TRIAES est à l’origine d’un concept innovant de déplacement pour les grues : le Rail pour grues des chantiers BT MAT.

Dans une période d’optimisation et de réduction des charges par projet, cette solution représente une alternative tout à fait crédible.

BT MAT se situe aux portes de Paris, dans de nouveaux et vastes locaux à Moissy Cramayel (77550) prés de Melun desservie par l’autoroute A5 et la nationale N6.

Le savoir-faire de BT MAT :

  • Grue à tour
  • Bennes à béton
  • Manutention et stockage
  • Environnement et sécurité
  • Lève palettes
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.