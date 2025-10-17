BT MAT - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « BT MAT », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BT MAT vous propose des matériels de chantiers neufs et d’occasion pour la vente et la location.

BT MAT est une entreprise familiale créée en 1986 par M. Bernard TRIAES et son épouse, aujourd’hui dirigée par sa fille Madame Céline CHEVALLIER.

Depuis plus de 20 ans, BT MAT accompagne ses clients du BTP dans une relation privilégiée pour la location et la vente des matériels de chantier.

Privilégiant une sélection européenne de ses fabricants, BT MAT assure pour sa clientèle une garantie fiable des approvisionnements, de la disponibilité, et du service après-vente.

Son fondateur, M. Bernard TRIAES est à l’origine d’un concept innovant de déplacement pour les grues : le Rail pour grues des chantiers BT MAT.

Dans une période d’optimisation et de réduction des charges par projet, cette solution représente une alternative tout à fait crédible.

BT MAT se situe aux portes de Paris, dans de nouveaux et vastes locaux à Moissy Cramayel (77550) prés de Melun desservie par l’autoroute A5 et la nationale N6.

Le savoir-faire de BT MAT :