FIBRES + ÉCO-INNOVATION = BUITEX INDUSTRIES

Quatre générations de la famille Buisson se sont succédé à la tête de l'entreprise, cette dernière a bénéficié d'une remarquable continuité dans son développement et d'investissements renouvelés.

Historiquement situé à Cours-la-Ville (Rhône – France), BUITEX INDUSTRIES emploie près de 50 personnes dans des locaux de 12 000 m².

Par son activité, l'entreprise a lié des partenariats avec de nombreux industriels régionaux et nationaux dont elle transforme les déchets.

Culture technique et démarche environnementale font de BUITEX INDUSTRIES une entreprise performante, qui n'a pas pris une ride.

C'est même l'inverse : la demande pour les éco-produits n'a jamais été aussi forte ; le marché occidental est tiré par la croissance verte et l'intégration des « green techs ».

Une conjoncture favorable aux investissements pour le précurseur de l'éco-conversion.

BUITEX INDUSTRIES en quelques chiffres

42 salariés

4 générations d’entrepreneurs avisés !

4 secteurs d’activés

1 certification ISO 9001

20 000m² couverts

6 lignes de fabrication

200 grammes à 10 kilos/m², 5 à 200 millimètres : c’est l’étendue de la gamme BUITEX INDUSTRIES

15 000 000 euros CA en 2010

Département 69

115 ans…de savoir-faire !

Le savoir-faire de BUITEX INDUSTRIES :

A partir de fibres naturelles et recyclées, BUITEX INDUSTRIES a conçu et développé plusieurs gammes de produits :