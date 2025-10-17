BURGEREE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « BURGEREE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BURGEREE NEW TECH JIANGSU CO LTD, créée en 2007, est située dans le quartier de Yangchen Lake Scenic Spot, couvrant une superficie de 25 000 mètres carrés.

BURGEREE s'est engagé dans la R & D, la fabrication et la vente de matériaux acoustiques de construction.

Dans l'industrie traditionnelle de la décoration architecturale, les produits ont été largement utilisés dans les cinémas, les auditoriums, les salles de réunion, les gymnases, les salles audiovisuelles, etc. Lieux de l'Expo 4, le Conservatoire central de musique et d'autres grands projets. Au cours des dernières années, avec le développement vigoureux du marché national du film.

BURGEREE a recherché des produits insonorisant destinés à la construction de salles de cinéma et de stades, formant des partenariats avec China Film Group Corporation, CGV Group of South Korea's CJ Corporation, Golden Harvest Cinema, Bona Film Group, Shanghai Film Group, Pacific Cinema Line, Jinyi Cinéma et etc.

BURGEREE fournit un service à guichet unique pour plus de 200 cinémas par an, y compris la conception acoustique et intérieure, la conception du processus de construction ainsi que le fournisseur de produits acoustiques.

BURGEREE assume depuis longtemps la responsabilité de protéger l'environnement et est devenu le partenaire stratégique de grandes entreprises de décoration architecturale et de design telles que Gold Mantis Construction Decoration. Alors que ses produits ont été entrés dans la bibliothèque de produits par Google Huawei et d'autres entreprises nationales et étrangères bien connues. Marque désignée comme matériau insonorisant.

Dans le domaine du mobilier de bureau, BURGEREE est une percée dans l'utilisation du panneau traditionnel et collabore avec la plus grande société mondiale de mobilier de bureau Steelcase.

"Faites attention à la protection de l'environnement. Faites attention à l'environnement". Déclenchant une nouvelle vague dans l'industrie du mobilier de bureau, BURGEREE a conclu une coopération avec un certain nombre d'entreprises de mobilier de bureau bien connues à l'étranger et au pays.

Le savoir-faire de BURGEREE :