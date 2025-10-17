Pour obtenir une information de la part de la marque « BUROKEY - ALVEOLE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Spécialisée dans les solutions d‘aménagements pour les entreprises depuis 1994, la société BUROKEY se positionne comme prescripteur indépendant d’un panel de fabricants européens.

BUROKEY vous accompagne dans la phase d’aménagement intérieur de vos projets.

Forts d’une expérience dans le domaine du service en bureautique et du mobilier de bureau, Jérôme COMMUN et François TROUILLEUX créent BUROKEY en mars 1994.

BUROKEY sélectionne et fidélise ses partenaires fabricants pour son activité principale de distribution et vente de mobilier (bureaux, armoires, sièges, accessoires).

En 1996, BUROKEY déménage et s’agrandit. L’entreprise met en place une équipe performante constituée de personnel administratif, commercial et logistique.

Dès les années 2000, le marché prend une nouvelle dimension, les clients sollicitent BUROKEY pour plus de service.

Encouragée et stimulée par les conseils de ses fidèles partenaires, BUROKEY mise sur une nouvelle stratégie et décide d’intervenir en amont des projets de déménagement des entreprises.

Une autre société, Alvéole, est créée en mars 2003.

Cette filiale est spécialisée en travaux d’aménagement second œuvre, cloisons amovibles, traitement des sols, faux plafonds, électricité…

Aujourd’hui, BUROKEY - ALVEOLE se positionne comme contractant général capable d’assurer la maîtrise d’œuvre des projets d’aménagement. Ainsi, les deux structures se complètent et développent leurs échanges.

Depuis juin 2005, le groupe est installé dans de nouveaux locaux à Joinville-le-Pont (94). Ces nouveaux locaux reflètent notre philosophie d’entreprise. L’ergonomie de son aménagement améliore les conditions de travail pour une meilleure productivité.

Nos bureaux sont un véritable show room et aussi un de lieu de rencontre et de partage pour nos partenaires, clients, architectes, fournisseurs…

En 2014, l’acquisition d’une plate-forme logistique et l’intégration d’équipes opérationnelles de livraison-montage permettent une meilleure qualité de services.

L’entreprise a maintenant atteint son objectif : celui de livrer des solutions d’aménagement clés en mains.

Le savoir-faire de BUROKEY - ALVEOLE :