BUTAGAZ est un fournisseur multi-énergies et services, acteur majeur du gaz liquide (propane et butane), et présent depuis près de 90 ans sur le territoire français.

Fondé en 1931 par un duo d’entrepreneurs, nous n'avons cessé de grandir pour devenir désormais un Groupe qui propose également du gaz naturel, de l’électricité verte et des granulés de bois.

Nous avons pour mission d’accompagner chaque Français dans sa transition énergétique en aidant à consommer moins et mieux, à travers notamment notre politique de Responsabilité Sociétale d'Entreprise.

Opérant pour des clients particuliers et professionnels, le groupe BUTAGAZ est une filiale du groupe DCC, et est composé de BUTAGAZ, Gaz Européen (en charge des activités gaz naturel et électricité pour les clients professionnels) ainsi que nos distributeurs régionaux qui s'occupent de la gestion commerciale de nos clients gaz en citerne et gaz en bouteille : Distrinord Gaz, Logigaz Nord et Proxigaz.

Grâce à nos 5 centres emplisseurs, nos 11 dépôts et notre flotte de 525 camions (dont certains roulant au gaz naturel comprimé) répartis dans toute la France, nous assurons quotidiennement l'approvisionnement en énergies de près de 5 millions de clients sur l’ensemble du territoire français.

Côté innovation, nous sommes le seul fournisseur de gaz liquides à disposer en France d’un centre de Recherche & Développement. Une équipe d’ingénieurs et techniciens spécialistes y testent, recherchent et développent des solutions pour répondre toujours mieux à vos besoins de confort. Cela a notamment permis à la balance anti-panne de voir le jour.

Le savoir-faire de BUTAGAZ :