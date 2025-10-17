BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Il y a 30 ans, Claude Buzon révolutionnait le monde des systèmes de supports de terrasses en fondant BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL.

La famille s’est bien agrandie depuis : entouré de ses enfants Laure et Laurent, ce ne sont pas moins de quatre générations de plots pour terrasse qui ont ensuite vu le jour. Notre mission ? Remuer ciel et terre pour aider nos clients à transformer leurs espaces extérieurs en véritables lieux de vie.

Ce succès, nous l’avons atteint en nous reposant sur de solides fondations. Depuis son implantation dans le zoning des Hauts Sarts, notre société familiale a multiplié les collaborations et compte désormais 25 partenaires répartis dans plus de 50 pays. La confiance est une de nos valeurs phares, et celle-ci se renforce lors de chaque mission : en s’assurant d’être à l’écoute du client, et en menant chaque projet avec enthousiasme.

Bien que nous offrions des solutions de stabilité, nous rejetons catégoriquement l’immobilisme. L’innovation est un des moteurs de BUZON, ce qui nous pousse à développer des produits toujours plus adaptés et performants.

Nous accordons une importance particulière à l’environnement. Nous utilisons notamment des matières premières recyclées pour fabriquer des plots pour terrasse 100 % recyclables. Nous réduisons notre empreinte carbone et nous allons plus loin : nous la compensons en plantant des arbres à Madagascar. Aujourd’hui, nous sommes fiers de pouvoir afficher un bilan neutre en CO2.

Le savoir-faire de BUZON :