BYART GROUP - Batiweb

BYART GROUP

Oğuzlar, Türkocağı Cd. No: 46/A
06520 Çankaya/Ankara
Turquie
BYART est le produit d'un effort durable, esthétique et minimaliste. Il repense les systèmes de pergolas bioclimatique, de stores et de vitrages par l'inspiration de l'énergie constructive, analytique et universelle de l'art et trouve un accord sur les problèmes saisonniers. 

En comptant plus de 30 ans d'expérience, le groupe BYART mets en place une unité de production de 9600 m2 fort de son savoir-faire et de son expérience. Sa production nationale et internationale est augmentée et sa structure professionnelle actuelle est réalisée grâces aux solutions trouvées pour les espaces à vivre.

Le groupe BYART fournit une ample gamme de produits aux clients internationaux tour en conservant la haute qualité et de la fiabilité des marques SmartRoof, VertiGlass et PergoLine et en satisfaisant leurs besoins. Son portefeuille de clients ne cesse de s'étoffer en raison de la satisfaction de la clientèle et de l'expérience de son service marketing.

Le Groupe BYART, qui est au service de ses clients par l'intermédiaire de ses concessionnaires, et donc exporte 40 % de sa capacité totale, notamment vers l'Europe, les républiques turques, le Moyen-Orient et les marchés africains.

BYART fabrique conformément aux normes internationales dans une unité de production moderne et technologiquement intégrée d'une surface fermée de 7.300 m2.  

BYART reste à l'affût des progrès technologiques et accorde en permanence de l'importance au développement et à l'innovation.  Il utilise les technologies les plus récentes mises au point par les principaux fabricants qui adhèrent aux normes internationales.

Le savoir-faire de BYART:

  • Pergolas Bioclimatiques
  • Pergolas
  • Systèmes de vitrage
  • Les Stores
