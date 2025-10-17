Pour obtenir une information de la part de la marque « CALTHA TECH », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

CALTHA TECH – conseil / accompagnement / formation

Pour faire grandir votre entreprise, vous devez digitaliser tout ou partie de votre activité. Ce n'est pas votre métier, vous avez besoin d'être accompagné et conseillé sur les outils qui existent, et les dangers du quotidien (virus, phishing, rançongiciel).

Conseil / Accompagnement

Vous êtes dans l'opérationnel et entourés de techniciens. Vous ne parlez pas le même langage, et vos échanges concernant le projet peuvent être compliqués.

Nous vous accompagnons pour mener à bien votre projet.

Sécurisez vos données

Vous et vos collaborateurs stockez au quotidien des données aussi bien papiers que digitales, personnellement et dans votre activité.

Mais êtes-vous suffisamment protégés et informés sur les risques liés au vol de ces données ?

Savez-vous protéger vos données dans votre entreprise, chez vous ou en déplacement ?

Déjouez les pièges du quotidien

Au cours de l'année 2020, c'est 1 entreprise française sur 5 qui a été victime d'attaque informatique par logiciel de rançon. Apprenez à identifier les pièges qui peuvent conduire à un drame pour votre entreprise.

Construisons votre réussite

Nous conseillons et accompagnons des dirigeants de Start-up, TPE et PME créatrices de solutions digitales. Nous leur apportons un regard extérieur sur leur projet, ce qui permet de mettre en avant les points forts et les faiblesses.

Nos expertises sont nombreuses, n'hésitez pas à nous contacter pour vous conseiller sur votre projet.

Le savoir-faire de CALTHA TECH :