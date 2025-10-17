Le groupe CAMACTE a été fondé en 1926 par des entrepreneurs du BTP sur le modèle mutualiste, afin d’assurer la responsabilité civile des entrepreneurs de l’Est de la France. Ses activités se sont progressivement étendues, géographiquement et au niveau des secteurs assurés : BTP, industriel et commercial.



Tout au long de son histoire, la CAM BTP, société mère du Groupe, étendra son offre afin d’accompagner tous les professionnels participant à l’acte de construire, dans l’anticipation et la gestion de l’ensemble de leurs risques.



Cette volonté d’accompagnement global des entrepreneurs se traduit aujourd’hui par une présence sur l’ensemble du territoire national, dans les secteurs du BTP, de l’industrie et du commerce, par l’intermédiaire de ses filiales ACTE IARD et ACTE VIE et de son réseau de courtiers partenaires. La maîtrise des innovations sur chacun de ces secteurs en évolution perpétuelle permet au Groupe, depuis bientôt 100 ans, d’adapter son offre avec précision à l’environnement et aux spécificités des activités de ses assurés.



Notre nom change, pas nos engagements

GROUPE CAMACTE devient GROUPE CAM et rassemble deux marques : CAM BTP et CAM COURTAGE.



CAM BTP regroupe l’ensemble des activités en direct sur le territoire traditionnel de l’Est vers le secteur du BTP exclusivement : les assurances de biens et de responsabilité portées par la Mutuelle CAM BTP et les assurances vie commercialisées par notre filiale ACTE VIE. CAM BTP correspond donc à l’ensemble des services destinés aux entreprises du BTP sur l’Est de la France, en direct.



CAM BTP : un savoir-faire reconnu

Mutuelle Assureur des entreprises du BTP, aux compétences et à la solidité reconnues, CAM BTP garantit tous les risques professionnels et privés grâce à des solutions d’assurance qui intègrent les spécificités d’un secteur aux multiples facettes.



Immergée dans le monde du BTP, elle élabore, adapte et propose en permanence des produits parfaitement en phase avec les risques liés aux activités du BTP, tels que :

Responsabilité civile décennale

Dommages ouvrage

Tous risques chantiers

Constructeur non réalisateur

Responsabilité civile

Dommages aux biens, Bris de machines

Flottes automobiles et engins, Mono-véhicules

Risques environnementaux

Assurance cyber-risques

Assurances de personnes

CAM COURTAGE regroupe l’ensemble des activités avec nos partenaires courtiers, en non vie et vie, vers le BTP et le secteur commercial, l’industrie et les services. Il s’agit pour l’essentiel de l’activité des sociétés ACTE IARD et ACTE VIE lorsqu’elles travaillent avec des courtiers. À travers quatre délégations régionales, CAM COURTAGE travaille en étroite collaboration avec les courtiers sur l’ensemble de la France.