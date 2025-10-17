CAMBRAI CHARPENTE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « CAMBRAI CHARPENTE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Sur son site de 4 hectares, dont 4500m² couverts, l’entreprise CAMBRAI CHARPENTE installée à Paillencourt depuis 1972, se développe fortement sur le marché de la charpente en bois et de l’ossature bois.

L’ensemble des équipes met tout en oeuvre pour la réalisation d’un travail sérieux, consciencieux et efficace.

L’informatique, les machines, le matériel et surtout les hommes sont à votre service pour étudier, chiffrer, assembler et poser vos charpentes.

Du Nord à la région parisienne, de la Somme à la Champagne Ardenne, notre efficacité sait ou saura vous convaincre.

CAMBRAI CHARPENTE se transmet de père en fils depuis sa création en 1872 par Alexandre Clavier, à l’époque charpentier de marine.

Elle était située à Thun L’Evêque et fabriquait des péniches en bois sous l’enseigne “Clavier Frères”.

A l’arrivée des péniches en métal en 1954, l’entreprise s’est tournée vers la charpente traditionnelle puis s’est installée en 1972 à Paillencourt.

Depuis 2014, Sylvain Clavier est le dirigeant de l’entreprise CAMBRAI CHARPENTE, après un parcours de 15 ans au sein de l’entreprise familiale.

Il représente la 6e génération de charpentiers.

Forte de ses 140 ans d’expérience, CAMBRAI CHARPENTE est une société dynamique et audacieuse qui a su s’adapter et évoluer depuis 1872. Elle est reconnue pour son savoir-faire hérité d’une tradition, son service client et sa qualité des réalisations.

Une équipe d’hommes qualifiés, assistée de machines complexes et autonomes assemblent chaque jour des centaines de structures : charpentes industrielles, traditionnelles, ossatures bois... certifiées Norme CE.

Cette organisation est complétée par des livraisons rapides utilisant des moyens puissants.

Présents sur un grand quart Nord, en région Parisienne, dans les Ardennes et en Normandie, notre société perpétue son savoir-faire en conjuguant vision à long terme et réactivité, tradition et innovation, esprit d’entreprise et sens du service.

Le savoir-faire de CAMBRAI CHARPENTE :