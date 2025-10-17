ConnexionS'abonner
Fermer
CARRERA - Batiweb

CARRERA

220 rue Gustave Eiffel, Z.I. Les Milles
13854 Aix-en-Provence
France
Site web de la marque

Référence, depuis plus de vingt ans, dans l’univers du chaud et du froid, Carrera est fabricant pour les plus grandes surfaces de bricolage européennes.

Dorénavant disponibles directement sur internet, les produits de la marque offrent aux consommateurs, sans intermédiaires, des produits de qualité, fiables, à des tarifs justes.

Carrera dispose de sa propre équipe d’ingénieurs qui conçoit, développe et brevète des solutions de chauffage qualitatives au sein du siège social de la société situé à Aix-en-Provence.

Une fois imaginés, les produits sont fabriqués au sein de l’usine du groupe.

Les produits allient performance et respect des souhaits des consommateurs tels que l’économie d’énergie et la réduction de l’impact écologique. Carrera propose une large gamme de produits qui s’adapte à tous les besoins et toutes les envies aussi bien en esthétisme qu’en confort thermique.

Les produits Carrera sont certifiés CE et NF, ce qui garantit un haut niveau d’exigence en termes de sécurité et de traçabilité.

Le savoir-faire de Carrera

  • Gamme radiateurs
  • Gamme sèche-serviettes secs
  • Solutions mobiles (Radiateur à Inertie céramique Mobile 1500W)
  • Gamme Cheminées électriques 
  • Gammes Chauffe-eaux
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.