CARRERA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « CARRERA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Référence, depuis plus de vingt ans, dans l’univers du chaud et du froid, Carrera est fabricant pour les plus grandes surfaces de bricolage européennes.

Dorénavant disponibles directement sur internet, les produits de la marque offrent aux consommateurs, sans intermédiaires, des produits de qualité, fiables, à des tarifs justes.

Carrera dispose de sa propre équipe d’ingénieurs qui conçoit, développe et brevète des solutions de chauffage qualitatives au sein du siège social de la société situé à Aix-en-Provence.

Une fois imaginés, les produits sont fabriqués au sein de l’usine du groupe.

Les produits allient performance et respect des souhaits des consommateurs tels que l’économie d’énergie et la réduction de l’impact écologique. Carrera propose une large gamme de produits qui s’adapte à tous les besoins et toutes les envies aussi bien en esthétisme qu’en confort thermique.

Les produits Carrera sont certifiés CE et NF, ce qui garantit un haut niveau d’exigence en termes de sécurité et de traçabilité.

Le savoir-faire de Carrera :