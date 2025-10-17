ConnexionS'abonner
CCI FRANCO-ALLEMANDE

18 rue Balard
75015 Paris
France
La CFACI - Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie - appartient au réseau des Chambres de Commerce allemandes à l'étranger (AHK) avec 140 Chambres et délégations représentées dans 92 pays. Fondée en 1955, elle offre un soutien aux entreprises dans leurs activités internationales et est le premier réseau franco-allemand avec env. 800 entreprises membres. Nos différents départements proposent des services très variés aux entreprises (voir notre site internet).

Ainsi, le département "Développement commercial" aide chaque année de nombreuses entreprises françaises et allemandes à s’implanter sur le marché voisin et à trouver les partenaires commerciaux adaptés.
Sa principale mission est de conseiller et de soutenir tant les petites et moyennes entreprises que les start-up dans la mise en place ou le renforcement de leur réseau commercial. Pour cela, nous organisons plusieurs fois par an des évènements franco-allemands sous la forme de voyages d’affaires avec une conférence sur une thématique précise (p.ex. autour de l'efficacité énergétique) et des rendez-vous B2B ciblées entre entreprises allemandes et françaises.

 

 

