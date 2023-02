Comment accélérer la rénovation et la décarbonation des bâtiments ?

La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie (CFACI) organise ses prochaines rencontres franco-allemandes le mercredi 29 mars 2023 à l’Ambassade d’Allemagne à Paris sur le thème de la décarbonation et de la rénovation énergétique des bâtiments dans le secteur résidentiel et tertiaire.



Objectifs : promouvoir les marchés français et allemand, informer les participants sur les dernières avancées dans le domaine de la décarbonation des bâtiments dans les deux pays, et créer des synergies entre sociétés françaises et allemandes pour le développement de nouveaux projets.



La CFACI réunira des experts français et allemands afin de débattre autour de tables-rondes thématiques, d’envisager les partenariats futurs et de se donner collectivement les moyens d’agir.



Pour encourager les échanges entre les acteurs du bâtiment de nos deux pays, 8 entreprises allemandes actives dans ce secteur, souhaitant appréhender le marché et initier des partenariats technologiques et commerciaux avec des entreprises françaises, se présenteront également pendant la conférence.



Trouvez toutes les informations sur la conférence ainsi que la liste des 8 entreprises allemandes sur le site de la CFACI.

