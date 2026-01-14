Pour obtenir une information de la part de la marque « Cedreo », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Cedreo est un logiciel d'architecture 3D en ligne tout-en-un pour les professionnels de la construction et de la rénovation.

Il est conçu pour accélérer la création de projets de construction ou de rénovation, de l’avant-projet, chiffré avec précision, au dossier de permis de construire.

Cedreo permet de produire : plans de niveaux, plans 3D, plans de coupes, plans de façades, plans de masse, plans de toiture, plans électriques, aménagement 3D intérieur et extérieur, rendus 3D réalistes, dossiers d’avant-projets et de permis de construire, chiffrage de projet, tableaux détaillés de surfaces, calcul automatique des surfaces vitrées, export des données pour pré-diagnostic BBIO.

Cas d'usages :

Construction de maisons individuelles

Projets de rénovation résidentielle

Extensions et agrandissements

Projets commerciaux (pharmacies, restaurants, hôtels, crèches, magasins...)

Avantages compétitifs :