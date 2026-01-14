Cedreo
44800 Saint-Herblain
France
Cedreo est un logiciel d'architecture 3D en ligne tout-en-un pour les professionnels de la construction et de la rénovation.
Il est conçu pour accélérer la création de projets de construction ou de rénovation, de l’avant-projet, chiffré avec précision, au dossier de permis de construire.
Cedreo permet de produire : plans de niveaux, plans 3D, plans de coupes, plans de façades, plans de masse, plans de toiture, plans électriques, aménagement 3D intérieur et extérieur, rendus 3D réalistes, dossiers d’avant-projets et de permis de construire, chiffrage de projet, tableaux détaillés de surfaces, calcul automatique des surfaces vitrées, export des données pour pré-diagnostic BBIO.
Cas d'usages :
- Construction de maisons individuelles
- Projets de rénovation résidentielle
- Extensions et agrandissements
- Projets commerciaux (pharmacies, restaurants, hôtels, crèches, magasins...)
Avantages compétitifs :
- Solution unique : Un seul logiciel partagé entre les commerciaux et le bureau d'études, évitant les ressaisies et accélérant le traitement des dossiers de la conception au chiffrage
- Logiciel largement adopté : Plus de 3000 constructeurs de maisons individuelles et maîtres d'œuvre font confiance à Cedreo en France
- Support réactif : Assistance téléphonique disponible pour résoudre les problèmes techniques et webinars réguliers de présentation des nouvelles fonctionnalités
- Évolution continue : Nouvelles fonctionnalités déployées chaque trimestre et bibliothèque enrichie mensuellement avec de nouveaux produits et revêtements
- Dessin + chiffrage : Synchronisation automatique entre dessin et chiffrage pour gagner du temps lors de la conception de projets
- Logiciel en ligne : Pas d'installation nécessaire sur les ordinateurs, le logiciel est toujours à jour avec les dernières fonctionnalités
- Logiciel
- Conception
- Rénovation
- 3D
- Maison
- Construction
