Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Le groupe Saint-Gobain s'apprête à développer ses activités en chimie

Partager l'article
Acquisition

Publié le 27 février 2026 à 16h20, mis à jour le 27 février 2026 à 17h08, par Raphaël Barrou

Le groupe Saint-Gobain a annoncé être en passe d'acquérir Morteros de Europa en République dominicaine et Grouttech, dont les infrastructures sont situées aux Pays-Bas et en Belgique.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

Saint-Gobain annonce avoir conclu des accords en vue de s'impliquer dans Morteros de Europa en République dominicaine et Grouttech aux Pays-Bas (Grout Techniek B.V.) et en Belgique (Grout Techniek BV).  

L'acquisition de Morteros de Europa doit développer les activités de chimie de la construction du groupe. Disposant de trois usines de production et employant 340 personnes, l'entreprise propose « une large offre de mortiers, notamment des colles à carrelage et des solutions pour façades »

Le groupe Saint-Gobain annonce vouloir s'implanter dans les Caraïbes grâce à Morteros de Europa et « accélérer le déploiement de son offre complète de solutions à destination des marchés de la construction durable en République dominicaine »

Une politique de régionalisation mise en place depuis 2019

 

Pour ce qui est de Grouttech, un spécialiste de la chimie de la construction avec des solutions destinées aux infrastructures et aux bâtiments aux Pays-Bas et en Belgique, Saint-Gobain annonce que l'opération sera finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2026. 

Comme depuis 2019, le groupe Saint-Gobain se tourne donc vers une politique de régionalisation. Celle-ci consiste en des acquisitions d'entreprises implantées localement dans différents continents. 

Une stratégie « Lead & Grow » qui vise à accroître la présence du groupe dans le secteur de la chimie et de la construction. 

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.