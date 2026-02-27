Le groupe Saint-Gobain s'apprête à développer ses activités en chimie
Publié le 27 février 2026 à 16h20, mis à jour le 27 février 2026 à 17h08, par Raphaël Barrou
Saint-Gobain annonce avoir conclu des accords en vue de s'impliquer dans Morteros de Europa en République dominicaine et Grouttech aux Pays-Bas (Grout Techniek B.V.) et en Belgique (Grout Techniek BV).
L'acquisition de Morteros de Europa doit développer les activités de chimie de la construction du groupe. Disposant de trois usines de production et employant 340 personnes, l'entreprise propose « une large offre de mortiers, notamment des colles à carrelage et des solutions pour façades ».
Le groupe Saint-Gobain annonce vouloir s'implanter dans les Caraïbes grâce à Morteros de Europa et « accélérer le déploiement de son offre complète de solutions à destination des marchés de la construction durable en République dominicaine ».
Une politique de régionalisation mise en place depuis 2019
Pour ce qui est de Grouttech, un spécialiste de la chimie de la construction avec des solutions destinées aux infrastructures et aux bâtiments aux Pays-Bas et en Belgique, Saint-Gobain annonce que l'opération sera finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2026.
Comme depuis 2019, le groupe Saint-Gobain se tourne donc vers une politique de régionalisation. Celle-ci consiste en des acquisitions d'entreprises implantées localement dans différents continents.
Une stratégie « Lead & Grow » qui vise à accroître la présence du groupe dans le secteur de la chimie et de la construction.
Les tags associés
- Saint-Gobain
- Belgique
- Pays-Bas
- Acquisitions

