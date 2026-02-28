Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Le groupe ACS affiche un bénéfice en augmentation de 15 % en 2025

Partager l'article
Industrie

Publié le 28 février 2026 à 6h00, mis à jour le 27 février 2026 à 17h23, par Raphaël Barrou

Un bénéfice en progression de 15 %, une hausse de 20 % du chiffre d'affaires annuel... Les chiffres de 2025 du groupe espagnol ACS sont dans le vert.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

Le groupe espagnol de construction ACS a vu son bénéfice progresser de 15 % en 2025, grâce notamment à une activité soutenue aux États-Unis et au Canada, alors que son carnet de commandes se situe à un niveau record.

Le groupe dirigé par Florentino Pérez, également président du club de football du Real Madrid, a engrangé l'an passé 950 millions d'euros de profits, contre 828 millions en 2024, selon ses résultats annuels publiés mercredi 25 février.

Près de deux tiers des ventes réalisées en Amérique du Nord

 

Son chiffre d'affaires a atteint 49,85 milliards d'euros, soit près de 20 % de plus que l'année précédente (41,63 milliards). 

Dans le détail, près de deux tiers des ventes d'ACS (63 %) ont été réalisées sur le marché nord-américain, 18 % en Australie et 8 % en Espagne. Le groupe espagnol de BTP, qui emploie près de 160 000 salariés dans le monde selon les derniers chiffres disponibles, attribue la forte dynamique de 2025 aux "bons" résultats de sa filiale Turner aux États-Unis. 

ACS, concurrent du français Vinci (qui a aussi affiché des résultats très positifs pour 2025), avait annoncé en juillet 2025 la signature d'un méga-contrat pour la construction d'un centre de données aux États-Unis avec la start-up CoreWeave, pour une valeur de 5,13 milliards d'euros.

Avec AFP

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.