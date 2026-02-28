Un bénéfice en progression de 15 %, une hausse de 20 % du chiffre d'affaires annuel... Les chiffres de 2025 du groupe espagnol ACS sont dans le vert.

Le groupe espagnol de construction ACS a vu son bénéfice progresser de 15 % en 2025, grâce notamment à une activité soutenue aux États-Unis et au Canada, alors que son carnet de commandes se situe à un niveau record.

Le groupe dirigé par Florentino Pérez, également président du club de football du Real Madrid, a engrangé l'an passé 950 millions d'euros de profits, contre 828 millions en 2024, selon ses résultats annuels publiés mercredi 25 février.

Près de deux tiers des ventes réalisées en Amérique du Nord

Son chiffre d'affaires a atteint 49,85 milliards d'euros, soit près de 20 % de plus que l'année précédente (41,63 milliards).

Dans le détail, près de deux tiers des ventes d'ACS (63 %) ont été réalisées sur le marché nord-américain, 18 % en Australie et 8 % en Espagne. Le groupe espagnol de BTP, qui emploie près de 160 000 salariés dans le monde selon les derniers chiffres disponibles, attribue la forte dynamique de 2025 aux "bons" résultats de sa filiale Turner aux États-Unis.

ACS, concurrent du français Vinci (qui a aussi affiché des résultats très positifs pour 2025), avait annoncé en juillet 2025 la signature d'un méga-contrat pour la construction d'un centre de données aux États-Unis avec la start-up CoreWeave, pour une valeur de 5,13 milliards d'euros.

Avec AFP