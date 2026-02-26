Schneider Electric signe un exercice 2025 « record »

La multinationale d’équipements électriques a signé en 2025 un exercice historique, marqué par un chiffre d’affaires inédit, soutenu par la forte dynamique des centres de données et une demande robuste dans plusieurs segments clés.

Schneider Electric a annoncé, jeudi 26 février, avoir enregistré un chiffre d’affaires annuel « record » en 2025, porté notamment par la forte dynamique des centres de données, et ce malgré des taux de change défavorables.

Sur l’exercice écoulé, le bénéfice net s’est établi à 4 milliards d’euros, en recul de 2 % par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires, en revanche, a progressé de 5,2 % pour atteindre, « pour la première fois », le seuil des 40 milliards d’euros. Le groupe précise toutefois avoir subi un effet de change négatif de 701 millions d’euros au quatrième trimestre.

« 2025 est une année marquante. Le chiffre d'affaires atteint un niveau record », a commenté Olivier Blum, directeur général du géant des équipements électriques. « La demande des marchés finaux s'accélère fortement au quatrième trimestre, portée par les centres de données ainsi que par les industries et les infrastructures », a-t-il souligné.

Le bénéfice net ajusté affiche pour sa part une progression de 4 %, à 4,8 milliards d’euros, malgré des « effets défavorables liés aux devises », a précisé Schneider Electric. Le groupe anticipe d’ailleurs la poursuite de ces vents contraires. Compte tenu des taux de change actuels, l’impact des devises sur le chiffre d’affaires 2026 est estimé entre -850 millions et -950 millions d’euros.

Une croissance entre +7 % et +10 % en 2026

Pour l’exercice 2026, Schneider Electric se montre toutefois confiant. L’entreprise vise une croissance organique du chiffre d’affaires « comprise entre +7 % et +10 % » ainsi qu’une hausse de l’Ebita ajusté « comprise entre +10 % et +15 % ».

Sur le segment stratégique des centres de données, la demande demeure particulièrement soutenue en Amérique du Nord. L’entreprise observe toutefois une « forte accélération » dans d’autres régions, notamment en France, dans les pays nordiques et dans certaines zones d’Asie.

Dans l’industrie, le marché a enregistré une solide demande au quatrième trimestre, tandis que les infrastructures ont bénéficié d’une nette accélération sur la période. Le marché des bâtiments apparaît, de son côté, quasi stable sur le trimestre, même si la croissance des ventes reste bien orientée, souligne le groupe.

Sur le plan géographique, l’Amérique du Nord — qui a représenté 39 % du chiffre d’affaires en 2025 — affiche une progression de 17,8 % au quatrième trimestre, portée par la dynamique des États-Unis.

L’Europe de l'Ouest (23 % de l’activité annuelle) enregistre une croissance de 6,0 % sur la période, tandis que la région Asie-Pacifique (26 %) progresse de 5,8 %.

Les autres zones, regroupées sous l’appellation « reste du monde » et représentant 12 % du chiffre d’affaires en 2025, affichent une hausse de 10 % au quatrième trimestre.

Avec AFP