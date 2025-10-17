ConnexionS'abonner
Fermer
CENTIGRAFF – MEDID - Batiweb

CENTIGRAFF – MEDID

Calle Montcada, 19 P. I. Camp de les Pereres
08130 Santa Perpetua de Mogoda
Espagne
Site web de la marque

MEDID a été fondée en 1932 et s’est spécialisée dès le départ dans le domaine de la mesure linéaire ; elle a été pionnière dans la fabrication et l’introduction des mètres à ruban en Espagne.

Nos méthodes de fabrication ont également évolué parallèlement aux changements technologiques expérimentés tout au long des années et nous disposons actuellement de modernes installations, ainsi que de notre propre technologie appliquée a des systèmes de fabrication exclusifs, comportant des productions robotisées.

MEDID exporte ses produits vers les cinq continents grâce à la qualité et à la compétitivité des produits de sa fabrication. En effet, chez MEDID, la qualité est la base de l’esprit de travail et nous permet de garantir nos produits dans le monde entier.

Le savoir-faire de MEDID:

  • Mètres à ruban    
  • Mesures longues
  • Niveaux
  • Mesure
  • Métrologie
  • Traçage
  • Mesure électronique a thermomètres
  • Outils de coupe    
  • Outillage à main    
  • Transport et la gestion
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.