CENTIGRAFF – MEDID - Batiweb

MEDID a été fondée en 1932 et s’est spécialisée dès le départ dans le domaine de la mesure linéaire ; elle a été pionnière dans la fabrication et l’introduction des mètres à ruban en Espagne.

Nos méthodes de fabrication ont également évolué parallèlement aux changements technologiques expérimentés tout au long des années et nous disposons actuellement de modernes installations, ainsi que de notre propre technologie appliquée a des systèmes de fabrication exclusifs, comportant des productions robotisées.

MEDID exporte ses produits vers les cinq continents grâce à la qualité et à la compétitivité des produits de sa fabrication. En effet, chez MEDID, la qualité est la base de l’esprit de travail et nous permet de garantir nos produits dans le monde entier.

Le savoir-faire de MEDID :